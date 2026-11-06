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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'मुस्लिम मुंबई' बनाने की हो रही कोशिश? किरीट सोमैया ने CM फडणवीस को लिखा पत्र

'मुस्लिम मुंबई' बनाने की हो रही कोशिश? किरीट सोमैया ने CM फडणवीस को लिखा पत्र

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई में हिंदू और मुस्लिम बच्चों के जन्म के आंकड़े साझा कर जनसंख्या संतुलन पर चिंता जताई है. उन्होंने CM देवेंद्र फडणवीस से डेमोग्राफी संतुलन समिति बनाने की मांग की है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 06 Nov 2026 10:37 AM (IST)
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बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई की जनसंख्या और धार्मिक आधार पर बच्चों के जन्म के आंकड़ों को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुंबई में एक ‘डेमोग्राफी संतुलन समिति’ बनाने की मांग की है. सोमैया का कहना है कि शहर की बदलती जनसांख्यिकी पर नजर रखने और इससे जुड़े मुद्दों की समीक्षा करने की जरूरत है. उन्होंने आशंका जताई कि मुंबई की पहचान और जनसंख्या का संतुलन बदल सकता है.

किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर पिछले 5 सालों में मुंबई में हुए बच्चों के जन्म के आंकड़े पेश किए हैं. उनके मुताबिक, इस दौरान शहर में 3,36,525 हिंदू बच्चों का जन्म हुआ, जबकि मुस्लिम बच्चों की संख्या 2,20,754 रही.

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किरीट सोमैया ने इन आंकड़ों के आधार पर बताया कि हर तीन हिंदू बच्चों के जन्म के मुकाबले दो मुस्लिम बच्चों का जन्म हुआ है. उन्होंने इन आंकड़ों को मुंबई की जनसांख्यिकी से जोड़ते हुए अपनी चिंता जाहिर की है.

मुख्यमंत्री फडणवीस को लिखा पत्र

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भी लिखा है. इसमें उन्होंने मुंबई के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की समीक्षा करने और डेमोग्राफी संतुलन समिति गठित करने का अनुरोध किया है.

उनका मानना है कि ऐसी समिति शहर में धार्मिक आधार पर जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन कर सकती है. साथ ही, जनसंख्या में होने वाले बदलावों के कारणों को समझने और जरूरी कदम उठाने के लिए सरकार को सुझाव दे सकती है.

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'मुस्लिम मुंबई' बनने की जताई आशंका

किरीट सोमैया ने अपने बयान में मुंबई को 'मुस्लिम मुंबई' बनने से बचाने की बात कही है. उनके इस बयान के बाद जनसंख्या और धार्मिक आधार पर जन्म के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है. फिलहाल इस मांग पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसी फैसले की जानकारी सामने नहीं आई है.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 06 Nov 2026 10:37 AM (IST)
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Kirit Somaiya MAHARASHTRA NEWS
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