'मुस्लिम मुंबई' बनाने की हो रही कोशिश? किरीट सोमैया ने CM फडणवीस को लिखा पत्र

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई की जनसंख्या और धार्मिक आधार पर बच्चों के जन्म के आंकड़ों को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुंबई में एक ‘डेमोग्राफी संतुलन समिति’ बनाने की मांग की है. सोमैया का कहना है कि शहर की बदलती जनसांख्यिकी पर नजर रखने और इससे जुड़े मुद्दों की समीक्षा करने की जरूरत है. उन्होंने आशंका जताई कि मुंबई की पहचान और जनसंख्या का संतुलन बदल सकता है.

किरीट सोमैया ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर पिछले 5 सालों में मुंबई में हुए बच्चों के जन्म के आंकड़े पेश किए हैं. उनके मुताबिक, इस दौरान शहर में 3,36,525 हिंदू बच्चों का जन्म हुआ, जबकि मुस्लिम बच्चों की संख्या 2,20,754 रही.

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किरीट सोमैया ने इन आंकड़ों के आधार पर बताया कि हर तीन हिंदू बच्चों के जन्म के मुकाबले दो मुस्लिम बच्चों का जन्म हुआ है. उन्होंने इन आंकड़ों को मुंबई की जनसांख्यिकी से जोड़ते हुए अपनी चिंता जाहिर की है.

"मुस्लिम मुंबई" बनवण्याचे कारस्थान ! 3 हिंदू मुलांचा जन्माचा समोर 2 मुस्लिम मुलांचा जन्म गेल्या 5 वर्षांत 3,36,525 हिंदू बालकांचा जन्म झाला 2,20,754 मुस्लिम बालकांचा जन्म झाला गेल्या 5 वर्षात मुंबईत 3,36,625 हिंदू मुलांच्या जन्म 2,20,754 मुस्लिम मुलांचा जन्म मुंबईला मुस्लिम मुंबई होण्यापासून वाचवण्यासाठी डेमोग्राफी संतुलन समितीची स्थापना व्हावी अशी विनंती मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे — Kirit Somaiya (@KiritSomaiya) November 6, 2026

मुख्यमंत्री फडणवीस को लिखा पत्र

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भी लिखा है. इसमें उन्होंने मुंबई के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों की समीक्षा करने और डेमोग्राफी संतुलन समिति गठित करने का अनुरोध किया है.

उनका मानना है कि ऐसी समिति शहर में धार्मिक आधार पर जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों का अध्ययन कर सकती है. साथ ही, जनसंख्या में होने वाले बदलावों के कारणों को समझने और जरूरी कदम उठाने के लिए सरकार को सुझाव दे सकती है.

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'मुस्लिम मुंबई' बनने की जताई आशंका

किरीट सोमैया ने अपने बयान में मुंबई को 'मुस्लिम मुंबई' बनने से बचाने की बात कही है. उनके इस बयान के बाद जनसंख्या और धार्मिक आधार पर जन्म के आंकड़ों को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है. फिलहाल इस मांग पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसी फैसले की जानकारी सामने नहीं आई है.