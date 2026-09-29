केतन हत्याकांड में बड़ा खुलासा, लोहगढ़ ले जाने के लिए बनाई थी फर्जी इंस्टा ID

केतन अग्रवाल हत्याकांड की चार्जशीट में हत्या की साजिश को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं. चार्जशीट के मुताबिक, आरोपियों ने पहले यह समझ लिया था कि केतन के परिवार वाले उसे बार-बार लोहगढ़ जाने की अनुमति नहीं देंगे. इसके बाद केतन को लोहगढ़ ले जाने के लिए उसकी होने वाली पत्नी सिया गोयल की किसी सहेली के नाम से बातचीत का पूरा माहौल तैयार किया गया.

आरोप है कि सिया गोयल और चेतन चौधरी ने फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल कर केतन को यह विश्वास दिलाया कि वह सिया की किसी सहेली से चैट कर रहा है. इसी फर्जी पहचान के जरिए केतन का भरोसा हासिल किया गया और उसे 18 जून को सिया के साथ लोहगढ़ जाने के लिए तैयार किया गया.

चेतन ने चचेरे भाई से इंस्टाग्राम अकाउंट लेने में की थी मदद

चार्जशीट के मुताबिक, 15 जून 2026 को चेतन चौधरी ने अपने चचेरे भाई और इस मामले के गवाह कमलेश उर्फ दीपक कन्हैयालाल चौधरी से एक पुराना इंस्टाग्राम अकाउंट लिया. यह अकाउंट पहले सिद्धार्थ भागवत के नाम से था. आरोप है कि चेतन ने इस अकाउंट की ID और पासवर्ड बदल दिए और इसका नया यूजरनेम “mahii.j_” रखा. इसके बाद सिया गोयल की सहेली और मामले की गवाह स्वामिनी अशोक पवार की फोटो उनकी अनुमति के बिना इस प्रोफाइल पर लगा दी गई.

इस तरह इस अकाउंट को सिया की सहेली के तौर पर इस्तेमाल किया गया. चार्जशीट के मुताबिक, सिया और चेतन दोनों इसी अकाउंट से केतन के साथ चैट करते थे. केतन को यह विश्वास हो गया कि इस अकाउंट से उससे बात करने वाली महिला सिया की ही सहेली है.

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मकसद था केतन का भरोसा जीत लोहगढ़ बुलाना

चार्जशीट के मुताबिक, फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए केतन से लगातार बातचीत की गई और उसे इस बात का भरोसा दिलाया गया कि सिया की सहेलियां उसके संपर्क में हैं. इसके बाद 18 जून को लोहगढ़ पर सिया का जन्मदिन मनाने की योजना बताई गई. दरअसल, 19 जून को सिया का जन्मदिन था और केतन ने उसके परिवार के साथ महाबलेश्वर के एवरशाइन रिसॉर्ट में जन्मदिन मनाने की तैयारी की थी. उसने रिसॉर्ट में बुकिंग भी की थी.

चार्जशीट के अनुसार, आरोपियों को यह योजना मंजूर नहीं थी. इसलिए फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए केतन को बताया गया कि सिया की सहेलियों ने उसका जन्मदिन एक दिन पहले यानी 18 जून को लोहगढ़ किले पर मनाने का प्लान बनाया है और केतन से सिया के साथ लोहगढ़ आने के लिए कहा गया. इसी के बाद केतन सिया के साथ लोहगढ़ जाने के लिए तैयार हुआ.

16 जून को चेतन ने रितेश हांगे से ली हत्या पर सलाह

चार्जशीट में आरोप है कि 16 जून 2026 को चेतन चौधरी ने रितेश हांगे से मुलाकात की. चेतन ने रितेश को बताया कि 14 जून को सिया ने केतन को लोहगढ़ की खाई में धक्का देकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया. इसके बाद दोनों के बीच इस बात पर चर्चा हुई कि केतन को कैसे मारा जाए, हत्या के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाए और वारदात के बाद आरोपियों को कैसे व्यवहार करना चाहिए. लोगों और पुलिस से बात करते समय क्या कहना है और क्या नहीं कहना है, इस बारे में भी कथित तौर पर रितेश से सलाह ली गई.

चार्जशीट के मुताबिक, रितेश ने चेतन को मोबाइल लोकेशन और CCTV कैमरों से बचने के लिए भी सावधानी बरतने की सलाह दी. आरोप है कि उसे यह बताया गया कि वारदात के लिए जाते और लौटते समय ऐसी सावधानी रखी जाए जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस न हो और CCTV कैमरों में पहचान सामने न आए.

17 जून को कैफे में हुई अंतिम प्लानिंग

चार्जशीट के मुताबिक, 17 जून 2026 को सिया और चेतन पुणे के कैफे में मिले. यहां लोहगढ़ किले से केतन को खाई में धक्का देकर उसकी हत्या करने की योजना को कथित तौर पर अंतिम रूप दिया गया. इस दौरान पहले से तय योजना के मुताबिक चेतन अपने कर्मचारी और मामले के गवाह नीरजकुमार भयतलाल सरोज के मोबाइल फोन को अपने साथ ले जाने वाला था. चार्जशीट में इस मोबाइल नंबर का भी उल्लेख किया गया है.

चार्जशीट के अनुसार, चेतन को केतन के साथ उसी फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से चैट करनी थी. अकाउंट का यूजरनेम उसे ठीक से याद रहे, इसके लिए सिया ने अपने मोबाइल फोन में “Mahii.j_” अकाउंट लॉगिन किया. आरोप है कि सिया ने इस अकाउंट को अपने मोबाइल में लॉगिन करने के बाद उसकी स्क्रीन का वीडियो बनाया. यह वीडियो चेतन के साथ लाए गए नीरजकुमार सरोज के मोबाइल फोन में बनाया गया था.

हत्या के बाद डिलीट किया फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट

केतन को खाई में धकेलने के बाद चेतन अपनी मोटरसाइकिल से लोहगढ़ से पुणे की ओर लौट रहा था. चार्जशीट के मुताबिक, रास्ते में वह वडगांव-तलेगांव फाटा, मावल, पुणे स्थित हरी पांडुरंग मिसल होटल पर चाय-नाश्ते के लिए रुका. आरोप है कि इसी दौरान चेतन ने अपने साथ लाए गए नीरजकुमार सरोज के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और हत्या की साजिश के लिए बनाए गए फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट “mahii.j_” को डिलीट कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, यह अकाउंट डिलीट करने का मकसद डिजिटल सबूत नष्ट करना था. चार्जशीट में फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट, उसके इस्तेमाल, आरोपियों की चैटिंग और अकाउंट डिलीट किए जाने की कार्रवाई से जुड़े डिजिटल सबूतों को भी शामिल किया गया है. इस पूरे घटनाक्रम में चार्जशीट के मुताबिक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से शुरू हुई कथित साजिश 18 जून को केतन को लोहगढ़ ले जाने तक पहुंची और हत्या के बाद डिजिटल सबूत मिटाने की कोशिश तक जारी रही.

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