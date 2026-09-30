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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'केतन की तरह तुम्हें भी मार देंगे...', चेतन ने सिया की दोस्त को भी दी थी धमकी

'केतन की तरह तुम्हें भी मार देंगे...', चेतन ने सिया की दोस्त को भी दी थी धमकी

पुणे के लोहगढ़ किला केस में चार्जशीट के गवाह ने दावा किया कि चेतन चौधरी ने उसे पुलिस को जानकारी देने पर केतन की तरह जान से मारने की धमकी दी थी.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 30 Sep 2026 11:11 AM (IST)
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पुणे के लोहगढ़ किले में केतन अग्रवाल की मौत के मामले में दाखिल चार्जशीट में एक अहम गवाह के बयान से कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं. सिया गोयल की दोस्त और पेशे से नेल आर्टिस्ट रही इस गवाह ने अपने बयान में दावा किया है कि सिया के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने उसे भी केतन की तरह जान से मारने की धमकी दी थी.

गवाह के मुताबिक, चेतन ने उसे फोन पर धमकी देते हुए कहा था कि अगर उसने पुलिस को यह बताया कि 14 जून को सिया ने केतन को लोहगढ़ की खाई में धक्का देने की कोशिश की थी, तो उसका अंजाम भी केतन जैसा होगा. गवाह ने अपने बयान में यह भी बताया कि चेतन ने बाद में उससे मिलने के लिए कहा था और कहा था कि अगर पुलिस उसके पास पहुंचती है तो वह उसे बताएगा कि पुलिस को क्या कहना है.

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चार्जशीट में दर्ज गवाह के बयान के मुताबिक, सिया और केतन के रिश्ते, सिया के कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी और लोहगढ़ की घटना से जुड़ी कई बातें सामने आई हैं.

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2023 में नेल आर्ट के दौरान सिया से हुई थी दोस्ती

गवाह ने पुलिस को बताया कि वह पेशे से नेल आर्टिस्ट है. उसके पास कई लड़कियां नेल आर्ट कराने के लिए आती थीं. साल 2023 में एक दोस्त के जरिए उसकी मुलाकात सिया गोयल से हुई थी. सिया उसके पास नेल आर्ट कराने आई थी.

नेल आर्ट के दौरान दोनों की बातचीत हुई और इसके बाद उनकी दोस्ती हो गई. गवाह के मुताबिक, वह सिया को प्यार से ‘बच्चा’ कहकर बुलाती थी. सिया भी उसे ‘बच्चा’ या उसके नाम से बुलाती थी.

दोनों के बीच लगातार बातचीत होती रहती थी. वे व्हॉट्सऐप कॉल और इंस्टाग्राम के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में थीं. समय के साथ दोनों के बीच दोस्ती काफी बढ़ गई थी.

सिया और केतन की सगाई में भी शामिल हुई थी गवाह

गवाह के बयान के मुताबिक, 29 फरवरी 2026 को पुणे के शास्त्रीनगर स्थित द रिट्ज-कार्लटन होटल में सिया गोयल और केतन अग्रवाल की सगाई हुई थी. इस सगाई समारोह में गवाह भी अपने पति और छोटे बच्चे के साथ शामिल हुई थी.

गवाह ने बताया कि उस समय उसे सिया और केतन के बीच किसी बड़े विवाद की जानकारी नहीं थी. सगाई के दौरान भी उसे ऐसा कुछ पता नहीं चला था, जिससे उसे दोनों के रिश्ते में किसी गंभीर परेशानी का अंदाजा हो. हालांकि, बाद की घटनाओं में सिया ने उससे अपने रिश्ते और केतन से शादी को लेकर कई बातें साझा कीं.

29 मई को सिया ने कहा था- ‘मुझे टेंशन है’

चार्जशीट में दर्ज बयान के मुताबिक, 29 मई को गवाह ने सिया को व्हॉट्सऐप कॉल किया था. बातचीत के दौरान सिया ने उससे कहा कि उसे उससे बात करनी है और वह टेंशन में है. गवाह ने सिया से पूछा कि क्या किसी ने उसे कुछ कहा है या केतन के साथ कोई परेशानी हुई है. इस पर सिया ने कथित तौर पर कहा कि वह बाद में उसे कॉल करेगी.

इसके बाद 10 जून की रात सिया ने गवाह के व्हॉट्सऐप स्टेटस पर लगे फोटो पर हार्ट इमोजी भेजा था. अगले दिन गवाह ने सिया को मैसेज कर पूछा कि जिस बात को लेकर वह टेंशन में थी, उसके बारे में वह बताने वाली थी, लेकिन उसने फोन नहीं किया.

15 जून को सिया ने कहा- ‘केतन से शादी नहीं करनी’

गवाह के मुताबिक, 15 जून को उसकी सिया से पहले व्हॉट्सऐप पर बातचीत हुई और इसके बाद दोनों की फोन पर बात हुई. गवाह ने सिया से पूछा कि आखिर उसे क्या परेशानी है. इसी बातचीत के दौरान सिया ने कथित तौर पर कहा, ‘केतन से मुझे शादी नहीं करनी है. चेतन चौधरी मेरा बॉयफ्रेंड है. मैं उसके साथ रिलेशन में हूं और उसी से शादी करूंगी.’ यह सुनकर गवाह ने सिया से पूछा कि अगर वह केतन से शादी नहीं करना चाहती थी तो उसकी सगाई क्यों हुई.

गवाह के बयान के मुताबिक, इस पर सिया ने बताया कि उसके माता-पिता ने केतन के साथ सगाई में करीब 20 लाख रुपये खर्च किए हैं. अगर वह अब शादी से इनकार करती है तो पूरे समाज में परिवार की बदनामी होगी.

गवाह के बयान में सबसे अहम दावा 14 जून की घटना को लेकर किया गया है. गवाह के मुताबिक, बातचीत के दौरान सिया ने उसे बताया कि 14 जून 2026 को वह केतन को ट्रेकिंग के लिए लोहगढ़ किले पर लेकर गई थी.

सिया ने कथित तौर पर कहा कि उसने लोहगढ़ से केतन को खाई में धक्का देने की कोशिश की थी, लेकिन केतन बच गया. गवाह ने सिया से पूछा कि क्या केतन को यह पता नहीं चला कि उसे धक्का दिया गया था?

गवाह के मुताबिक, इस पर सिया ने बताया कि उसने वहां ‘सांप आया, सांप आया’ की एक्टिंग की थी. इससे केतन को उस पर शक नहीं हुआ और उसका भरोसा बना रहा. सिया की यह बात सुनकर गवाह परेशान हो गई. उसने सिया से कहा कि अगर उसे केतन से शादी नहीं करनी है तो वह उसकी मां को पूरी बात बता देगी.

गवाह के मुताबिक, इसके बाद सिया हंसने लगी और कहा कि वह मजाक कर रही थी और सिर्फ यह देखना चाहती थी कि गवाह इस बात पर कैसी प्रतिक्रिया देती है.

बातचीत के दौरान पीछे से सुनाई दी चेतन की आवाज

गवाह ने पुलिस को बताया कि जब वह सिया से फोन पर बात कर रही थी, तभी उसे पीछे से एक युवक की आवाज सुनाई दी. जब उसने पूछा कि कौन है, तो सिया ने बताया कि उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी है.

इसके बाद चेतन ने सिया के फोन से गवाह से बात की. गवाह के मुताबिक, चेतन ने उससे कहा कि वह केतन को एक मैसेज करे कि 18 जून को सिया का बर्थडे सेलिब्रेशन लोहगढ़ पर रखा गया है और केतन वहां आए. इसके बाद सिया ने भी गवाह से केतन को ऐसा ही मैसेज भेजने के लिए कहा.

गवाह ने सिया से सवाल किया कि उसका जन्मदिन 19 जून को है तो 18 जून को बर्थडे क्यों मनाया जा रहा है. इस पर सिया ने कथित तौर पर इसे ‘बर्थडे बिगिन्स’ बताया.

केतन को दोबारा लोहगढ़ बुलाने के लिए कहा

गवाह के बयान के मुताबिक, सिया ने उससे कहा कि वह केतन को मैसेज करे. सिया ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि वह एक दिन पहले ही केतन के साथ लोहगढ़ जाकर आई है और अब केतन के घरवाले उसे दोबारा सिया के साथ लोहगढ़ नहीं भेजेंगे.

गवाह ने केतन को मैसेज करने से इनकार कर दिया. उसने कहा कि वह खुद 18 जून को लोहगढ़ नहीं आने वाली है, इसलिए वह केतन को वहां बुलाने वाला मैसेज नहीं करेगी. इसके बाद सिया ने फोन काट दिया.

18 जून को इंस्टाग्राम पर मिली केतन की मौत की खबर

गवाह के मुताबिक, 18 जून को उसने इंस्टाग्राम पर केतन अग्रवाल की लोहगढ़ किले से गिरने से मौत की खबर देखी. खबर देखकर वह हैरान रह गई.

उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया और केतन की मौत के बारे में बताया. साथ ही उसने अपनी मां को यह भी बताया कि 15 जून को सिया ने बातचीत के दौरान 14 जून को केतन को लोहगढ़ की खाई में धक्का देने की कोशिश करने की बात कही थी.

गवाह ने अपनी मां से कहा कि उसे संदेह है कि सिया और चेतन ने मिलकर केतन को लोहगढ़ से धक्का देकर उसकी हत्या की हो सकती है. हालांकि, गवाह के मुताबिक, उसकी मां ने उसे तुरंत पुलिस के पास जाने से रोक दिया. मां ने पहले उसके पति के जेल से बाहर आने का इंतजार करने को कहा.

20 जून की रात चेतन का आया फोन

गवाह के बयान के मुताबिक, 20 जून 2026 की रात करीब 9:20 बजे उसके व्हॉट्सऐप पर एक अनजान नंबर से ‘सुनो ना’ मैसेज आया. इसके तुरंत बाद उसी नंबर से व्हॉट्सऐप कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को सिया का बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी बताया.

गवाह ने पुलिस को बताया कि उसने चेतन की आवाज पहचान ली थी. इसकी वजह यह थी कि 15 जून को भी चेतन ने सिया के फोन से उससे बात की थी.

गवाह के मुताबिक, फोन पर चेतन ने उसे धमकी दी. उसने पर कहा कि 14 जून को सिया ने केतन को खाई में धक्का देने की कोशिश की थी, यह बात अगर उसने पुलिस को बताई तो उसे भी केतन की तरह मार दिया जाएगा. गवाह ने चेतन से कहा कि वह पुलिस को सच बताएगी.

इसके बाद चेतन ने उसे डराने की कोशिश की. गवाह के मुताबिक, चेतन ने कहा कि 18 जून को केतन को लोहगढ़ बुलाने वाला मैसेज उसी ने किया था और इस वजह से वह खुद भी इस मामले में फंस सकती है. यह सुनकर गवाह घबरा गई और उसने फोन काट दिया.

गवाह की फोटो से बनाया था ‘माही’ नाम का फेक अकाउंट

गवाह के मुताबिक, चेतन ने उसे यह भी बताया कि उसकी फोटो का इस्तेमाल करके ‘माही’ नाम से एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया था. गवाह के बयान के अनुसार, इसी अकाउंट से केतन को मैसेज भेजे गए थे. चेतन ने कथित तौर पर उससे कहा कि इस वजह से पुलिस उसे भी मामले में आरोपी बना सकती है. यह बात सुनकर गवाह घबरा गई और उसने फोन काट दिया.

गवाह ने पुलिस को बताया कि फोन काटने के कुछ समय बाद चेतन ने उसे व्हॉट्सऐप पर ‘डिलीट कर दो, कॉल’ जैसा मैसेज भेजा. गवाह ने इस मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया.

उसके मुताबिक, बाद में चेतन ने अपने फोन से मैसेज डिलीट कर दिए. इसके बाद वे मैसेज उसके फोन से भी अपने आप डिलीट हो गए. कुछ देर बाद चेतन ने दोबारा मिस्ड कॉल की और ‘सुनो’ मैसेज भेजा.

इसके बाद फोन पर कथित तौर पर चेतन ने गवाह से कहा कि वह अगले दिन उससे मिलने आए. चेतन ने यह भी कहा कि अगर पुलिस उसके पास पहुंची तो वह उसे बताएगा कि पुलिस को क्या कहना है.

गवाह के बयान के मुताबिक, उसका पति एनडीपीएस मामले में जमानत पर 22 जुलाई 2026 को येरवडा जेल से बाहर आया. उसी रात गवाह ने अपने पति को सिया और चेतन से जुड़ी पूरी घटना के बारे में बताया. उसने उसे 15 जून की बातचीत, 18 जून को केतन की मौत की खबर, 20 जून को चेतन के कथित धमकी भरे फोन और उसके बाद आए मैसेज के बारे में जानकारी दी. इसके बाद दोनों ने पुलिस को पूरी जानकारी देने का फैसला किया.

'केतन ने बचने की कोशिश की तो मैंने उसे लात मारी', सिया का कबूलनामा

चार्जशीट में दर्ज इस गवाह के बयान के मुताबिक, केतन की मौत से पहले और बाद की घटनाओं को लेकर उसके पास सिया और चेतन से हुई बातचीत की जानकारी थी.

खास तौर पर 14 जून को केतन को धक्का देने की कोशिश, 18 जून को उसे दोबारा लोहगढ़ बुलाने की बात और 20 जून को चेतन की कथित धमकी को लेकर गवाह ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 30 Sep 2026 11:11 AM (IST)
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