केतन हत्याकांड: पहले धक्का, फिर सिया ने मारी थी लात, चार्जशीट में बड़ा खुलासा

18 जून 2026 की सुबह लोहागढ़ किले पर केतन अग्रवाल की मौत कैसे हुई, इसका पूरा घटनाक्रम पुलिस की चार्जशीट में सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, केतन को पहले से बनाई गई योजना के तहत लोहागढ़ किले पर बुलाया गया था. चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि किले के पश्चिमी हिस्से में खाई के पास चेतन चौधरी ने केतन को पीछे से धक्का दिया और उसी दौरान सिया गोयल ने उसके पैर पर जोर से लात मारी. इसके बाद केतन गहरी खाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई.

चार्जशीट के मुताबिक, 18 जून की सुबह करीब 9 बजे केतन अग्रवाल और सिया गोयल लोहागढ़ किले के बेस पर पहुंचे थे. इसी दौरान चेतन चौधरी भी पुणे से नीले रंग की जुपिटर मोटरसाइकिल से वहां पहुंचा. पुलिस के अनुसार, चेतन ने खाकी रंग की हुडी और काले रंग की हाफ पैंट पहन रखी थी. उसकी पीठ पर सैक बैग था और कान में हेडफोन लगा हुआ था.

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टिकट घर के पास सिया ने दिया इशारा

पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, टिकट घर के पास पहुंचने के बाद सिया गोयल ने चेतन चौधरी को किले की तरफ आगे जाने का इशारा किया. इसके बाद चेतन तेजी से किले की ओर बढ़ गया.

वहीं, सिया केतन के साथ बातचीत करते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ती रही. पुलिस का आरोप है कि दोनों आरोपियों के बीच पहले से तय योजना के मुताबिक यह पूरा घटनाक्रम किया जा रहा था.

चार्जशीट के मुताबिक, किले पर पहुंचने के बाद सिया गोयल केतन को घेरेवाड़ी गांव की दिशा में पश्चिमी हिस्से की खाई के पास लेकर गई. पुलिस के अनुसार, पहले से तय जगह पर पहुंचने के बाद सिया खाई के पास नीचे बैठ गई.

इसी दौरान चेतन चौधरी पास की एक टेकड़ी की तरफ से केतन की ओर आया. पुलिस का आरोप है कि दोनों आरोपी पहले से तय योजना के मुताबिक अपनी-अपनी जगह पर पहुंच चुके थे.

पीछे से धक्का दिया, फिर पैर पर मारी लात

चार्जशीट में पुलिस ने बताया है कि चेतन चौधरी ने केतन अग्रवाल को पीछे से खाई की तरफ धक्का दिया. उसी समय नीचे बैठी सिया गोयल ने केतन के पैर पर जोर से लात मारी. पुलिस के मुताबिक, धक्का और लात लगने के बाद केतन अपना संतुलन नहीं संभाल सका और गहरी खाई में जा गिरा. इस घटना में उसकी मौत हो गई.

पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम को एक प्रत्यक्षदर्शी ने देखा था. पुलिस ने प्रत्यक्षदर्शी के बयान को मामले में अहम साक्ष्य के तौर पर शामिल किया है.

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