सिया गोयल के वकालतनामे को लेकर नया विवाद, 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजने की तैयारी

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी सिया गोयल के वकालतनामे को लेकर नया विवाद सामने आया है. वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने दावा किया है कि सिया का वकालतनामा उनके पास है. हालांकि, सिया गोयल के परिजनों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने सिया का वकालतनामा वकील विपुल दुशींग को दिया है. परिजनों का आरोप है कि वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने लॉकअप में मौजूद सिया को गुमराह कर वकालतनामे पर साइन करवा लिए.

10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजेंगे- वकील

इतना ही नहीं, वडगांव मावल की अदालत में सिया ने खुद कोर्ट के समक्ष कहा कि वकील आशुतोष श्रीवास्तव उनके वकील नहीं हैं. इस बीच, इन आरोपों से नाराज आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा है कि वह सिया के परिजनों को 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजेंगे. गौरतलब है कि इससे पहले भी वकील आशुतोष श्रीवास्तव वकालतनामे को लेकर दावा कर चुके हैं. उन्होंने पुणे पोर्शे कार दुर्घटना मामले और आर्यन खान ड्रग्स पार्टी मामले में भी संबंधित आरोपियों का वकालतनामा अपने पास होने का दावा किया था.

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लोहगढ़ किले पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा

लोहगढ़ किले में पर्यटकों की संख्या में 25-30 फीसदी इजाफा देखा जा रहा है. पहले छुट्टी वाले दिनों में यहां करीब एक हजार पर्यटक आते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर लगभग पंद्रह सौ तक पहुंच गई है. वहीं सोमवार से शुक्रवार के बीच पहले जहां करीब चार सौ पर्यटक आते थे, अब लगभग छह सौ पर्यटक लोहगढ़ पहुंच रहे हैं.

लोहगढ़ फोर्ट पर क्यों बढ़ी पर्यटकों की संख्या?

केतन अग्रवाल की हत्या कहां हुई? उसकी होने वाली पत्नी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने उसे घाटी में कथित तौर पर कैसे धक्का दिया? यह जानने और घटनास्थल देखने की उत्सुकता में लोहगढ़ किले पर पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है. केवल महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों से ही नहीं, बल्कि दिल्ली से भी कुछ पर्यटक केतन हत्याकांड से जुड़े घटनास्थल को देखने के लिए लोहगढ़ पहुंचे हैं.

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