हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रसिया गोयल के वकालतनामे को लेकर नया विवाद, 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजने की तैयारी

सिया गोयल के वकालतनामे को लेकर नया विवाद, 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजने की तैयारी

Ketan Agarwal Murder Case: लोहगढ़ किले में पर्यटकों की संख्या में 25-30 फीसदी इजाफा देखा जा रहा है. पहले छुट्टी वाले दिनों में यहां करीब एक हजार पर्यटक आते थे लेकिन अब ये संख्या बढ़ गई है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 30 Jun 2026 07:21 PM (IST)
Preferred Sources

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी सिया गोयल के वकालतनामे को लेकर नया विवाद सामने आया है. वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने दावा किया है कि सिया का वकालतनामा उनके पास है. हालांकि, सिया गोयल के परिजनों ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने सिया का वकालतनामा वकील विपुल दुशींग को दिया है. परिजनों का आरोप है कि वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने लॉकअप में मौजूद सिया को गुमराह कर वकालतनामे पर साइन करवा लिए.

10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजेंगे- वकील

इतना ही नहीं, वडगांव मावल की अदालत में सिया ने खुद कोर्ट के समक्ष कहा कि वकील आशुतोष श्रीवास्तव उनके वकील नहीं हैं. इस बीच, इन आरोपों से नाराज आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा है कि वह सिया के परिजनों को 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजेंगे. गौरतलब है कि इससे पहले भी वकील आशुतोष श्रीवास्तव वकालतनामे को लेकर दावा कर चुके हैं. उन्होंने पुणे पोर्शे कार दुर्घटना मामले और आर्यन खान ड्रग्स पार्टी मामले में भी संबंधित आरोपियों का वकालतनामा अपने पास होने का दावा किया था.

Ketan Agarwal Murder Case: सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक बढ़ी पुलिस कस्टडी

लोहगढ़ किले पर पर्यटकों की संख्या में इजाफा

लोहगढ़ किले में पर्यटकों की संख्या में 25-30 फीसदी इजाफा देखा जा रहा है. पहले छुट्टी वाले दिनों में यहां करीब एक हजार पर्यटक आते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर लगभग पंद्रह सौ तक पहुंच गई है. वहीं सोमवार से शुक्रवार के बीच पहले जहां करीब चार सौ पर्यटक आते थे, अब लगभग छह सौ पर्यटक लोहगढ़ पहुंच रहे हैं.

लोहगढ़ फोर्ट पर क्यों बढ़ी पर्यटकों की संख्या?

केतन अग्रवाल की हत्या कहां हुई? उसकी होने वाली पत्नी सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी ने उसे घाटी में कथित तौर पर कैसे धक्का दिया? यह जानने और घटनास्थल देखने की उत्सुकता में लोहगढ़ किले पर पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है. केवल महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों से ही नहीं, बल्कि दिल्ली से भी कुछ पर्यटक केतन हत्याकांड से जुड़े घटनास्थल को देखने के लिए लोहगढ़ पहुंचे हैं.

छत्रपति संभाजीनगर: TC पर हुए विवाद पर स्कूल में नाबालिग छात्र ने टीचर को मारा चाकू, हालत नाजुक

Input By : नाजीम मुल्ला
Published at : 30 Jun 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Lohagad Fort Ketan Agarwal Murder Case Siya Goyal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
सिया गोयल के वकालतनामे को लेकर नया विवाद, 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजने की तैयारी
सिया गोयल के वकालतनामे को लेकर नया विवाद, 10 करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेजने की तैयारी
महाराष्ट्र
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
महाराष्ट्र
उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, '2029 का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी...'
उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, '2029 का चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी...'
महाराष्ट्र
मुंबई के चेंबूर इलाके में स्कूल वैन पर गिरा पेड़, हादसे में कई बच्चे जख्मी
मुंबई के चेंबूर इलाके में स्कूल वैन पर गिरा पेड़, हादसे में कई बच्चे जख्मी
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'बॉर्डर' के बाद सनी देओल और अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आमने-सामने हैं
कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में फिर से आने वाला है ऊर्जा संकट? स्टॉक में कितने दिनों का कच्चा तेल बचा? रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा
भारत में फिर से ऊर्जा संकट, स्टॉक में कितने दिनों का बचा कच्चा तेल? हैरान करने वाली आयी रिपोर्ट
महाराष्ट्र
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget