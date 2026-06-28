पुण में हुए केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है. पुलिस द्वारा इस मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. पुलिस द्वारा क्राइम सीन रिक्रिएट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. रविवार (28 जून) को क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पुलिस सिया और चेतन को लोहगढ़ क़िले पर लेकर पहुंची है.

पुलिस पूरी घटना का रिक्रिएट करेगी. जिसमें किस तरह सिया और चेतन ने केतन की हत्या को अंजाम दिया है वह सामने आएगा. मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुणे ग्रामीण पुलिस अब लोहागढ़ फोर्ट पर घटनास्थल का क्राइम सीन रीक्रिएट करने की तैयारी कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, इसकी पूरी योजना तैयार कर ली गई है लेकिन पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय रखा गया है.

वारदात को समझने की कोशिश करेगी पुलिस

क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान पुलिस यह समझने की कोशिश करेगी कि सिया और उसके प्रेमी चेतन ने पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया. जांच टीम यह भी देखेगी कि घटना के समय केतन, सिया और चेतन किस-किस जगह पर मौजूद थे. धक्का किस स्थिति में दिया गया और उसके बाद शव कितनी दूरी तक खाई में गिरा. इसके लिए डमी बॉडी का इस्तेमाल किया जाएगा.

पुलिस के अनुसार इस हत्याकांड का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अब तक मिले सभी साक्ष्य परिस्थितिजन्य हैं. यही वजह है कि जांच एजेंसी हर छोटी-बड़ी कड़ी को जोड़ने में जुटी है और घटना से पहले तथा बाद की हर गतिविधि का बारीकी से विश्लेषण कर रही है.

पुणे पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है. पुलिस सूत्रोंं के मुताबिक सामाजिक बदनामी से बचने के लिए सिया और चेतन ने केतन अग्रवाल की साजिश रची थी. आरोपी सिया केतन अग्रवाल से शादी नहीं करना चाहती थी. इसलिए उसने यह साजिश रची थी. सिया को लगता था कि अगर केतन की हत्या हो जाती है तो उसे दूसरी शादी के लिए 2-3 साल का समय मिल जाएगा.

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