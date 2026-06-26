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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रKetan Murder Case: 'केतन के साथ ट्रेक पर लोहगढ़ किला नहीं जाना चाहती थी सिया, सास ने भेजा था', मां का दावा

Ketan Murder Case: 'केतन के साथ ट्रेक पर लोहगढ़ किला नहीं जाना चाहती थी सिया, सास ने भेजा था', मां का दावा

Ketan Murder Case: केतन अग्रवाल हत्याकांड की आरोपी सिया गोयल को लेकर अब बड़ी बात सामने आई है. उसकी मां पूजा गोयल ने बताया कि वह ट्रैक पर नहीं जाना चाहती थी.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Jun 2026 12:34 PM (IST)
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महाराष्ट्र के पुणे में कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्याकांड में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इस बीच हत्याकांड की आरोपी सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि सिया केतन के साथ ट्रेक पर नहीं जाना चाहती थी.

पूजा गोयल ने कहा, "लोहागढ़ जाने के लिए पहले दिन रात को केतन और सिया की वीडियो कॉल पर बात हुई थी. इस दौरान केतन की मां बीच में आई तो सिया ने कहा कि केतन को ट्रेकिंग के लिए जाना है तो आप उन्हें मना कर दो, मुझे ट्रेक पर नहीं जाना है क्योंकि अगले दिन फंक्शन भी तो आराम करेंगे. इस पर केतन की मां ने कहा कि नहीं बेटा जाओ."

सिया गोयल की मां ने क्या-क्या बताया?

सिया गोयल की मां पूजा ने आगे बताया कि यह बात उसकी चैटिंग में भी है. जिसमें उसने कह रखा है कि वह नहीं जाना चाहती है. इस पर केतन ने कहा कि हम लोग जाएंगे और तू टेंशन मत ले. वहीं पूजा ने केतन की मौत पर भी गहरा दुख जताया है.

पूजा ने कहा, "केतन की मौत का दुख हमें भी है. अगर इसमें किसी का भी दोष हो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए. चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो तो जहां से केतन को गिराया गया है वहीं से उस दोषी को गिराया जाए." उन्होंने आगे कहा, "दोषी को या तो फांसी की सजा दी जाए या फिर जहां से केतन को धक्का दिया गया है वहीं से उसे भी फेंकना चाहिए."

एक मां के तौर पर मुझे बहुत दुख और पीड़ा है. सिया और केतन की शादी के लिए परिवार में बहुत उम्मीदें थीं. बहुत लगाव था. केतन का परिवार भी सिया को बहुत लगाव से रखती थी. सब कुछ अच्छे से हो रहा था. लेकिन अगर हमें लगता कि सिया की कुछ दिक्कत है तो उन्हें हमें बताना चाहिए था. 

शादी को लेकर नहीं जताई नाराजगी

सिया की मां पूजा ने बताया कि सिया ने इस शादी को लेकर कभी नाराजगी नहीं जताई. शराब पीने के सवाल पर मां ने बताया कि सिया ड्रिंक नहीं करती थी. अगर केतन के परिवार को ऐसा लगता था तो उन्हें हमें या किसी से इस पर बातचीत करनी चाहिए थी. 

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 26 Jun 2026 12:34 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Ketan Agarwal Murder Case
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