'केतन के साथ ट्रेक पर लोहगढ़ किला नहीं जाना चाहती थी सिया, सास ने भेजा था', मां का दावा

महाराष्ट्र के पुणे में कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्याकांड में लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं. इस बीच हत्याकांड की आरोपी सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया है कि सिया केतन के साथ ट्रेक पर नहीं जाना चाहती थी.

पूजा गोयल ने कहा, "लोहागढ़ जाने के लिए पहले दिन रात को केतन और सिया की वीडियो कॉल पर बात हुई थी. इस दौरान केतन की मां बीच में आई तो सिया ने कहा कि केतन को ट्रेकिंग के लिए जाना है तो आप उन्हें मना कर दो, मुझे ट्रेक पर नहीं जाना है क्योंकि अगले दिन फंक्शन भी तो आराम करेंगे. इस पर केतन की मां ने कहा कि नहीं बेटा जाओ."

सिया गोयल की मां ने क्या-क्या बताया?

सिया गोयल की मां पूजा ने आगे बताया कि यह बात उसकी चैटिंग में भी है. जिसमें उसने कह रखा है कि वह नहीं जाना चाहती है. इस पर केतन ने कहा कि हम लोग जाएंगे और तू टेंशन मत ले. वहीं पूजा ने केतन की मौत पर भी गहरा दुख जताया है.

पूजा ने कहा, "केतन की मौत का दुख हमें भी है. अगर इसमें किसी का भी दोष हो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए. चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो तो जहां से केतन को गिराया गया है वहीं से उस दोषी को गिराया जाए." उन्होंने आगे कहा, "दोषी को या तो फांसी की सजा दी जाए या फिर जहां से केतन को धक्का दिया गया है वहीं से उसे भी फेंकना चाहिए."

एक मां के तौर पर मुझे बहुत दुख और पीड़ा है. सिया और केतन की शादी के लिए परिवार में बहुत उम्मीदें थीं. बहुत लगाव था. केतन का परिवार भी सिया को बहुत लगाव से रखती थी. सब कुछ अच्छे से हो रहा था. लेकिन अगर हमें लगता कि सिया की कुछ दिक्कत है तो उन्हें हमें बताना चाहिए था.

शादी को लेकर नहीं जताई नाराजगी

सिया की मां पूजा ने बताया कि सिया ने इस शादी को लेकर कभी नाराजगी नहीं जताई. शराब पीने के सवाल पर मां ने बताया कि सिया ड्रिंक नहीं करती थी. अगर केतन के परिवार को ऐसा लगता था तो उन्हें हमें या किसी से इस पर बातचीत करनी चाहिए थी.

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