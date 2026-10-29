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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra Karwa Chauth Moonrise Time: महाराष्ट्र में कब निकलेगा करवाचौथ 2026 का चांद? जानें मुंबई और पुणे का समय

Maharashtra Karwa Chauth Moonrise Time: महाराष्ट्र में कब निकलेगा करवाचौथ 2026 का चांद? जानें मुंबई और पुणे का समय

Karwa Chauth 2026 Moonrise Time in Maharashtra: सुहागिन महिलाएं पूरे दिन के व्रत के बाद रात को चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोलती हैं. जानें महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक समेत इन शहरों में कब निकलेगा चांद?

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 29 Oct 2026 03:33 PM (IST)
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हिंदू पर्वों में खास करवा चौथ इस साल 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) को मनाया जाएगा. करवा चौथ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं. महाराष्ट्र में इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है.

महिलाएं सूर्योदय के साथ व्रत की शुरूआत करती हैं और रात को चंद्रमा को देखकर अपने व्रत को पूरा करती हैं. वो पूरे दिन के व्रत के बाद बेसब्री से चांद के निकलने का इंतजार करती हैं क्योंकि चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोलने के लिए वो पति के हाथों से पानी पीती हैं. 

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महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में कब निकलेगा चांद?

हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र की महिलाओं को भी चांद के निकलने का इंतजार रहेगा. गौर हो कि चंद्रोदय का समय स्थानीय समय और पंचांग की गणना के अनुसार हर शहर  में अलग-अलग होता है. द्रिक पंचांग के अनुसार,

  • चंद्रोदय मुंबई में रात 9:00 बजे
  • पुणे में 8:58 बजे
  • नासिक में रात 08:54 बजे
  • अमरावती में रात 8:35 बजे
  • नागपुर में 08:29 बजे

द्रिक पंचांग के अनुसार, महाराष्ट्र में पूजा का समय शाम 0 6:06 बजे से शाम 07:21 बजे तक रहेगा. वहीं, उपासना का समय सुबह 06:37 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा. 

करवा चौथ की जरूरी सामग्री क्या है?

करवा चौथ के दिन बहूओं को सास व्रत से पहले सरगी देती है, जिसमें फेनिया, नए वस्त्र, मेवे, श्रृंगार का सामान, शगुन, फल जैसी चीजें शामिल होती हैं. महिलाएं इस दिन सोलह श्रृंगार करती हैं, जिसमें मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, नथ और अन्य सुहाग की चीजों को धारण करती हैं. पूजा के लिए करवा (मिट्टी का कलश), दीपक, धूप, बाती, फल, फूल-माला, मिठाई, रोली, चंदन, अक्षत, तांबे या पीतल का लोटा, करवा चौथ कथा की पुस्तक, छलनी, शुद्ध जल, दूध जैसी सामग्री महिलाएं प्रयोग करती हैं.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 29 Oct 2026 03:33 PM (IST)
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