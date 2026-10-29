हिंदू पर्वों में खास करवा चौथ इस साल 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार) को मनाया जाएगा. करवा चौथ कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं. महाराष्ट्र में इस दिन का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है.

महिलाएं सूर्योदय के साथ व्रत की शुरूआत करती हैं और रात को चंद्रमा को देखकर अपने व्रत को पूरा करती हैं. वो पूरे दिन के व्रत के बाद बेसब्री से चांद के निकलने का इंतजार करती हैं क्योंकि चांद को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोलने के लिए वो पति के हाथों से पानी पीती हैं.

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महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में कब निकलेगा चांद?

हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र की महिलाओं को भी चांद के निकलने का इंतजार रहेगा. गौर हो कि चंद्रोदय का समय स्थानीय समय और पंचांग की गणना के अनुसार हर शहर में अलग-अलग होता है. द्रिक पंचांग के अनुसार,

चंद्रोदय मुंबई में रात 9:00 बजे

पुणे में 8:58 बजे

नासिक में रात 08:54 बजे

अमरावती में रात 8:35 बजे

नागपुर में 08:29 बजे

द्रिक पंचांग के अनुसार, महाराष्ट्र में पूजा का समय शाम 0 6:06 बजे से शाम 07:21 बजे तक रहेगा. वहीं, उपासना का समय सुबह 06:37 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा.

करवा चौथ की जरूरी सामग्री क्या है?

करवा चौथ के दिन बहूओं को सास व्रत से पहले सरगी देती है, जिसमें फेनिया, नए वस्त्र, मेवे, श्रृंगार का सामान, शगुन, फल जैसी चीजें शामिल होती हैं. महिलाएं इस दिन सोलह श्रृंगार करती हैं, जिसमें मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, पायल, नथ और अन्य सुहाग की चीजों को धारण करती हैं. पूजा के लिए करवा (मिट्टी का कलश), दीपक, धूप, बाती, फल, फूल-माला, मिठाई, रोली, चंदन, अक्षत, तांबे या पीतल का लोटा, करवा चौथ कथा की पुस्तक, छलनी, शुद्ध जल, दूध जैसी सामग्री महिलाएं प्रयोग करती हैं.

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