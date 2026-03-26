महाराष्ट्र के कल्याण में एक दर्दनाक सड़क हादसे में नाबालिग लड़के की लापरवाही ने एक जाने-माने बिजनेसमैन की जान ले ली. चंदोरी के पास रिंग रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से साइकिल चला रहे व्यवसायी श्रीनिवास तंडाले की मौके पर ही मौत हो गई. पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई.

घर से चाबी उठाई और निकल पड़ा रिंग रोड पर

जानकारी के मुताबिक 17 वर्षीय नाबालिग लड़का घर से कार की चाबी लेकर रिंग रोड पर गाड़ी चलाने निकल गया. इसी दौरान उसका स्टीयरिंग पर से नियंत्रण हट गया और सड़क पर साइकिल चला रहे श्रीनिवास तंडाले को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तंडाले की मौके पर ही मौत हो गई.

नाबालिग हिरासत में, मां पर केस - पिता पर भी कार्रवाई की तैयारी

घटना के बाद खड़कपाड़ा पुलिस ने तुरंत कार जब्त कर ली और बुधवार सुबह करीब 9 बजे नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया. इस मामले में नाबालिग की मां कामिनी योगेश पांडे के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, वहीं पिता के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है. इस प्रकार की घटना अभी कुछ दिनों पहले देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिली थी. इस तरह की घटना आज के समय में बढ़ती जा रही है.

बैरिकेड्स हटने के बाद से बढ़े हादसे, साइकिलिंग ग्रुप करेगा प्रदर्शन

स्थानीय लोगों के मुताबिक इस सड़क पर पहले बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन कुछ दिन पहले उन्हें हटा दिया गया, जिसके बाद तेज रफ्तार वाहनों की संख्या बढ़ गई है. साइकिलिंग ग्रुप के सदस्य डॉ. रहनुमा ऐत शमुद्दीन ने कहा कि इस सड़क पर मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग और साइकिलिंग करने वालों की सुरक्षा खतरे में है. इस घटना के विरोध में गुरुवार को साइकिलिंग ग्रुप और स्थानीय नागरिक प्रदर्शन करेंगे. इस हादसे ने एक बार फिर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और अभिभावकों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.