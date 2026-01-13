महाराष्ट्र में हिंसक हुआ चुनाव! एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़े, 4 पदाधिकारी घायल
Maharashtra Mahanagarpalika Chunav: कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. शिवसेना ने बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया.
महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है. इस बीच राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता आक्रामक रूप से सक्रिय हैं. इस बीच कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका में महायुति के दो सहयोगी दल ही आपस में भिड़ गए. ध्यान देने वाली बात है कि ये सरकार में तो ये दोनों दल सहयोगी हैं, लेकिन मनपा चुनाव में आमने-सामने लड़ रहे हैं.
ये दो दल हैं भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और एकनाथ शिंदे की शिवसेना. दरअसल, कल्याण-डोंबिवली महानरपालिका चुनाव में शिवसैनिकों ने बीजेपी पर पैसा बांटने का आरोप लगाया और इसी के साथ प्रतिद्वंद्वी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया.
हमले में बीजेपी के दो और शिवसेना के दो पदाधिकारी घायल हो गए हैं. शिंदे गुट ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर रात के अंधेरे में पैसे बांटने का आरोप लगाया है.
दोनों दलों के दो-दो पदाधिकारी घायल
बताया जा रहा है कि कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका चुनाव के प्रचार के अंतिम चरण में डोंबिवली के तुकाराम नगर इलाके में बीजेपी और शिवसेना (शिंदे गुट) के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई. पैनल नंबर 29 में मतदाताओं को पैसे बांटने के आरोप को लेकर दो रातों तक तनाव रहा. इस घटना में बीजेपी के 2 और शिवसेना के 2 पदाधिकारी घायल हुए हैं.
बीजेपी और शिवसेना पदाधिकारी अस्पताल में भर्ती
बीजेपी उम्मीदवार आर्या नाटेकर के पति ओमकार नाटेकर और शिवसेना उम्मीदवार नितिन पाटील को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
'बीजेपी की जीत में कोई संदेह नहीं'- देवेंद्र फडणवीस
दूसरी ओर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विश्वास व्यक्त किया कि नागपुर महानगर पालिका में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन सत्ता में आएगा. उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास नागपुर को देने के लिए कुछ भी नहीं है. महानगर पालिका चुनाव प्रचार के अंतिम दिन फडणवीस ने भारत माता चौक से महल क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक मोटरसाइकिल पर एक रोड शो का नेतृत्व किया. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में भाजपा-शिवसेना गठबंधन अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नागपुर महानगर पालिका एवं मुंबई तथा महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के नगर निकायों में भगवा झंडा फहराएगा.’’
