कलवा-ऐरोली रेल लिंक से शटल सेवा तक, 48 यात्री संगठनों ने रखीं 8 मांगें

ठाणे-मुंबई क्षेत्र में रेल यात्रियों की बढ़ती समस्याओं और उपनगरीय रेल नेटवर्क पर बढ़ते दबाव को लेकर 48 यात्री संगठनों ने अपनी मांगें तेज कर दी हैं. डोंबिवली जिमखाना में महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के साथ हुई बैठक में यात्री संगठनों ने कलवा-ऐरोली रेल लिंक जल्द पूरा करने, बदलापुर-कर्जत और कल्याण-कसारा मार्ग पर तीसरी और चौथी लाइन के काम में तेजी लाने तथा ठाणे से कर्जत-कसारा के बीच शटल सेवा शुरू करने की मांग प्रमुखता से रखी.

यात्री संगठनों ने उपनगरीय लोकल ट्रेनों के बीच का अंतर यानी हेडवे कम करने के लिए आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम लागू करने की भी मांग की. संगठनों का कहना है कि सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाने से लोकल ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ाई जा सकती है और यात्रियों को अधिक नियमित सेवा मिल सकती है.

इन प्रमुख मांगों पर दिया गया जोर-

कलवा-ऐरोली रेल लिंक परियोजना जल्द पूरी की जाए. बदलापुर-कर्जत रेल मार्ग पर तीसरी और चौथी लाइन का काम तेज किया जाए. कल्याण-कसारा रेल मार्ग पर तीसरी और चौथी लाइन के काम में तेजी लाई जाए. ठाणे से कर्जत और कसारा के बीच शटल सेवा शुरू की जाए. आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम लागू कर लोकल ट्रेनों का हेडवे कम किया जाए. दिवा-वसई-पनवेल के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए. कल्याण जंक्शन की क्षमता का विस्तार किया जाए. सीएसएमटी तक रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए.

यात्री संगठनों का कहना है कि ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और आसपास के इलाकों से मुंबई की ओर रोजाना बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं. ऐसे में मौजूदा रेल नेटवर्क पर यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है. संगठनों के मुताबिक, नई रेल लाइनों, बेहतर सिग्नलिंग और सीधी कनेक्टिविटी के जरिए यात्रियों को राहत दी जा सकती है.

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प्रतिनिधियों ने अपनी से संबंधित ज्ञापन रविंद्र चव्हाण को सौंपा

बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित विस्तृत ज्ञापन रविंद्र चव्हाण को सौंपा. यात्री संगठनों ने लंबित रेल परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और उपनगरीय रेल व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों के स्तर पर तेजी से कार्रवाई की मांग की.

रविंद्र चव्हाण ने यात्री संगठनों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर आवश्यक पहल की जाएगी. उन्होंने संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर रेल व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने, यात्रियों को सुरक्षित और सीधी यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने तथा लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए आवश्यक प्रयास करने का आश्वासन दिया.

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