जालना नगर निगम चुनाव के नतीजों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है. पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड में आरोपी श्रीकांत पांगारकर ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वार्ड नंबर 13 से चुनाव जीत लिया है. यह जीत इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि उनके खिलाफ गंभीर आरोपों का मामला अभी अदालत में चल रहा है.

वार्ड 13 में कड़ा मुकाबला

वार्ड नंबर 13 में इस बार मुकाबला आसान नहीं था. यहां बीजेपी सहित अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मैदान में थे. खास बात यह रही कि शिवसेना ने इस वार्ड से कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था. ऐसे में मुकाबला मुख्य रूप से निर्दलीय और दूसरे दलों के उम्मीदवारों के बीच रहा. वोटों की गिनती के बाद श्रीकांत पांगारकर को कुल 2,621 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की.

आरोप अभी तक साबित नहीं हुए- श्रीकांत पांगारकर

जीत के बाद निर्दलीय उम्मीदवार श्रीकांत पांगारकर ने कहा, “मुझे जनता की अदालत में न्याय मिला है. गौरी लंकेश हत्या मामला अभी न्यायिक विचाराधीन है और मैं निर्दोष हूं. मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं.”

गोली मारकर हुई थी हत्या

बता दें 5 सितंबर 2017 की शाम बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर इलाके में वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. अज्ञात हमलावरों ने बेहद नजदीक से फायरिंग की थी.

हमले में उनके सीने में दो और सिर में एक गोली लगी थी. गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी. इस निर्मम घटना से देशभर में आक्रोश फैल गया था.

चुनाव नतीजे सामने आते ही स्थानीय राजनीति में इस जीत को लेकर बहस तेज हो गई. फिलहाल, श्रीकांत पांगारकर की जीत के साथ ही जालना नगर निगम में नई राजनीतिक तस्वीर उभरती दिख रही है.

अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले समय में अदालत का फैसला क्या होता है और नगर निगम में उनकी भूमिका कैसी रहती है. वहीं, यह मामला राज्य की राजनीति में भी चर्चा का विषय बना हुआ है.