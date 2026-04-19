जलगांव: मैच में नहीं मिला खेलने का मौका तो भड़का युवक, ट्रैक्टर से जोत दिया पिच, देखें Video

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में धरणगांव के एक स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक सनसनीखेज घटना हुई है. एक ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपनी गाड़ी सीधे पिच पर चढ़ा दी और उसे जोतना शुरू कर दिया. यहां 'जलगांव रूरल MLA कप' का फाइनल मैच चल रहा था. इस चौंकाने वाले पल का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है. जहां क्रिकेट मैच के बीच में ही पिच पर हल चलाया जा रहा है.

पिच जोतने की यह घटना, जो ठीक उस समय हुई जब MLA कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच धरणगांव क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहा था. जिसके बाद यहां कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया.

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नशे में धुत शख्स ने क्रिकेट पिच को ट्रैक्टर से जोता

धरणगांव के खेल मैदान में जैसे ही फाइनल मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच रहा था, नशे में धुत एक आदमी ने सीधे मैदान पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और क्रिकेट पिच को जोतना शुरू कर दिया. खास बात यह है कि घटना के दौरान कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता मैदान पर मौजूद थे, जिससे स्थिति की गंभीरता और बढ़ गई.

पिच खराब होने के बाद मैच करना पड़ा रद्द

इससे पहले कि कोई पूरी तरह समझ पाता कि क्या हो रहा है, पिच पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जिसके बाद मैच को रद्द करना पड़ा. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि यह घटना टूर्नामेंट ऑर्गनाइजर और कॉम्पिटिटर के बीच कथित बेइज्ज़ती और ईगो के टकराव से हुई.