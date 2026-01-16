जलगांव शहर महानगर पालिका (JCMC) चुनावों के लिए आज सुबह 10 बजे, वोटों की गिनती तय सेंटरों पर शुरू होगी. जलगांव महानगर पालिका में 19 वार्डों में 75 सीटें हैं जो शहर के शहरी इलाके को कवर करती हैं, जो लगभग 68.78 वर्ग km में फैला है और लगभग 460,000 निवासियों को नागरिक सेवाएं प्रदान करता है. पिछली चुनी हुई संस्था का कार्यकाल खत्म हो गया था, और इन चुनावों तक प्रशासनिक शासन लागू था.

यहां चुनाव में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला, 75 सीटों के लिए 1,038 नामांकन दाखिल किए गए - जो 2018 के पिछले महानगर पालिका चुनावों में 615 उम्मीदवारों की तुलना में काफी ज़्यादा है - जो पार्टियों की गहरी दिलचस्पी और ज़मीनी जुड़ाव को दिखाता है.

वोटिंग से पहले, JCMC प्रशासन ने वोटिंग व्यवस्था को संभालने के लिए 4,000 कर्मचारियों को तैनात किया, और अतिरिक्त ध्यान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 167 बूथों को संवेदनशील के रूप में पहचाना गया. वोटिंग केंद्रों पर मतदाताओं की मदद के लिए आशा कार्यकर्ता और NCC छात्रों जैसे स्वयंसेवकों को लगाया गया था.

राजनीतिक पार्टियों ने रणनीतिक सीट बंटवारे के साथ चुनाव में हिस्सा लिया; महायुति गठबंधन में आखिरी समय में हुए सीट-शेयरिंग समझौते के तहत BJP को 46 सीटें, शिवसेना (शिंदे गुट) को 23 और NCP (अजित पवार गुट) को 6 सीटें आवंटित की गईं.