Bangladeshi Girl Illegal Entry India: महाराष्ट्र के जलगांव में सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुई एक प्रेम कहानी अब कानूनी विवाद में बदल गई है. इंस्टाग्राम पर दोस्ती होने के बाद एक 20 साल की बांग्लादेशी युवती कथित तौर पर अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत पहुंची और जलगांव में रहने लगी.

मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और युवती को हिरासत में ले लिया है. पुलिस के मुताबिक, युवती बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में रह रही थी. पुलिस ने इस मामले में उसे आश्रय देने वाले युवक के खिलाफ भी केस दर्ज किया है.

गुप्त सूचना के बाद पुलिस की रेड

बताया जा रहा है कि शनिपेठ पुलिस स्टेशन को सूचना मिली थी कि भोई गली, जोशी पेठ इलाके में एक विदेशी महिला अवैध रूप से रह रही है. इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर कोनीका रानी शामलचंद्र राय नाम की युवती को हिरासत में लिया.

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जांच के दौरान पुलिस को उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला. पूछताछ में सामने आया कि उसकी पहचान जलगांव के रहने वाले चिन्मय जगन्नाथ वाला से इंस्टाग्राम पर हुई थी. दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और यह बातचीत जल्द ही प्यार में बदल गई.

शादीशुदा होने का किया दावा

पुलिस पूछताछ में दोनों ने दावा किया कि उन्होंने शादी कर ली है. हालांकि, उनके पास शादी से जुड़ा का कोई कानूनी सबूत या आधिकारिक दस्तावेज नहीं मिला. पुलिस का कहना है कि युवती ने बिना कानूनी प्रक्रिया के बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया.

फिलहाल शनिपेठ पुलिस ने उसके खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट और विदेशी नागरिक अधिनियम 2025 के तहत मामला दर्ज किया है. सहायक पुलिस निरीक्षक साजिद मंसूरी इस मामले की आगे की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि युवती सीमा पार कर भारत कैसे पहुंची और रास्ते में उसकी मदद किसने की.

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