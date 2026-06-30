जलगांव में कचरा वाहन से अंतिम संस्कार, पुलिस ने ठेकेदार समेत 3 पर दर्ज किया केस
Jalgaon News In Hindi: जलगांव के अमलनेर में लावारिस शव को कचरा वाहन से ले जाने पर ठेकेदार रामदास पवार समेत तीन पर एफआईआर हुई है. वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई है.
जलगांव जिले के अमलनेर में लावारिस शव को कचरा ढोने वाली घंटागाड़ी में रखकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की घटना ने पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश पैदा कर दिया है. इस बेहद संवेदनशील मामले में अमलनेर पुलिस ने आखिरकार बड़ी कार्रवाई करते हुए कचरा उठाने वाले ठेकेदार समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.
स्थानीय स्तर पर हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में देखा गया कि एक लावारिस व्यक्ति का शव कचरा वाहन में रखा गया है और उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है. इस घटना को मानवीय गरिमा के घोर उल्लंघन के रूप में देखा गया. पूरे राज्य में राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने इसकी निंदा की.
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स्वच्छता निरीक्षक की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर
अमलनेर नगर परिषद के स्वच्छता निरीक्षक की शिकायत पर अमलनेर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने कचरा उठाने वाले ठेकेदार रामदास बालू पवार, पर्यवेक्षक राजेंद्र गोलाईत और कचरा वाहन के चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस अब इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है कि आखिर शव को कचरा वाहन में रखने का फैसला किसने लिया और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे.
प्रशासन पर उठे सवाल
इस घटना ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, लेकिन यहां कचरा वाहन का इस्तेमाल किए जाने से पूरे सिस्टम की लापरवाही उजागर हुई है. घटना के बाद जलगांव जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है.
मानवीय गरिमा और संवेदनशीलता की कमी
शव के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस दिशा-निर्देश जारी किए जाएं. पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान और लोगों की भूमिका भी सामने आएगी तो उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी. अमलनेर नगर परिषद के अधिकारियों ने घटना पर अफसोस जताया है और आश्वासन दिया है कि भविष्य में लावारिस शवों के उचित अंतिम संस्कार के लिए अलग व्यवस्था की जाएगी.
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