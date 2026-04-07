Maharashtra News: महंगे डीजल ने तोड़ी मछुआरों की कमर, समुद्र जाना हुआ मुश्किल, सरकार से सस्ती दर की मांग
Maharashtra News In Hindi: ईरान युद्ध के बीच महंगे बल्क डीजल से मछुआरे परेशान हैं. लागत दाम बढ़ने से समुद्र जाना कम हो गया है. संगठनों ने सामान्य दर पर डीजल देने की सरकार से मांग की है.
ईरान के बीच एक महीने से अधिक समय से युद्ध चल रहा है. दुनिया भर में क्रूड ऑयल आयात करने वाले देशों में ऊर्जा संकट देखने को मिल रही है. भारत में कमर्शियल LPG सिलिंडर किल्लत से होटल व्यवसाय प्रभावित हुआ है तो मछुआरे भी परेशान हैं.
दरअसल, मछुआरों को समुद्र में लंबे समय तक मछली पकड़ने के लिए हजारों लीटर डीजल की जरूरत होती है. चुकी, मछुआरों को डीजल बल्क केटेगरी के अंतर्गत मिलता है यानी पंप पर डीजल भले 90-93 रुपए प्रति लीटर मिले पर मछुआरों को बल्क केटेगरी के अंतर्गत 143 रुपये प्रति लीटर डीजल मिल रहा है जिससे मछुआरों का खर्च बढ़ गया है.
डीजल महंगा होने से मछुआरे हो रहे परेशान
जानकारी के अनुसार, मछुआरे अपनी नाव लेकर समुद्र में 50-80km तक अंदर जाते है. एक नाव पर 8-10 लोग रहते है. समुद्र में छोटी नाव 8-10 दिन तो बड़ी नाव 16-20 दिन तक जाल बिछाकर रहते है. एक बार के मछली पकड़कर लौटने में एक से डेढ़ लाख तक का खर्च आता है. लेकिन बल्क में डीजल महंगा होने से मछुआरों को फायदा नहीं मिल रहा है. जिससे मछुआरे समुद्र से लौटने के बाद अब नाव जेट्टी पर बांध रहे है.
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मछुआरों को सामान्य रूप में दिया जाए डीजल
मछुआरों के संगठन मांग कर रहे है कि मछुआरों को मिलने वाला बल्क डीजल को खेती करने वाले किसानों की तरह सामान्य रूप से डीजल दिया जाए. यानी मौजूदा 143 लीटर रुपये की जगह 90 से 93 लीटर रुपये दिया जाए.
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