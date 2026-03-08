हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रईरान-इजरायल युद्ध: दुबई में फंसे 1200 से ज्यादा मराठी पर्यटक, सरकार ने शुरू की IPF हेल्पलाइन

ईरान-इजरायल युद्ध: दुबई में फंसे 1200 से ज्यादा मराठी पर्यटक, सरकार ने शुरू की IPF हेल्पलाइन

Iran Israel War: ईरान और इजरायल युद्ध के बीच दुबई में फंसे 1,200 से अधिक मराठी पर्यटकों को IPF MahaHelpline की मदद शुरू कर दी गई है. 500 लोग सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं.

By : सूरज ओझा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 08 Mar 2026 06:54 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान इजरायल युद्ध वजह से दुबई में फंसे महाराष्ट्र के मराठी पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में दुबई में रह रहे मराठी प्रवासियों और समुदाय की सहायता के लिए शुरू की गई IPF MahaHelpline सेवा को, फिलहाल ईरान-अमेरिका संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई यात्रा संबंधी बाधाओं के चलते दुबई में फंसे महाराष्ट्र के पर्यटकों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन के रूप में सक्रिय किया गया है. 

राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण भारतीय दूतावास IPF महा हेल्पलाइन के संपर्क में है. इस हेल्प लाइन के जरिए अबतक 500 पर्यटकों को स्वदेश वापसी कराया गया है.इस हेल्पलाइन के शुरू होने के केवल एक दिन के भीतर ही 1,200 से अधिक प्रभावित यात्रियों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं, ऐसी जानकारी दुबई से इस पहल का नेतृत्व कर रहे राहुल तुलपुले ने दी.

सरकार ने शुरू की आईपीएफ हेल्पलाइन

महाराष्ट्र सरकार की मान्यता से शुरू की गई IPF MahaHelpline (+971503654357) सेवा यूएई के पांच शहरों में कार्यरत 20 से अधिक स्वयंसेवकों की टीम के माध्यम से 24 घंटे संचालित की जा रही है. इस हेल्पलाइन के माध्यम से फंसे हुए यात्रियों को होटल में ठहरने की अवधि बढ़वाने, भोजन और दवाइयों की व्यवस्था, अस्थायी आवास, परिवहन सुविधा तथा भारतीय दूतावास से समन्वय जैसी विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है.

इसके अलावा, स्थानीय डॉक्टरों की सलाह और आवश्यक प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए एक अलग चिकित्सा सहायता टीम भी कार्यरत है, जिससे यात्रियों का चल रहा इलाज बाधित न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

भारतीय दूतावास के संपर्क में हेल्पलाइन की टीम

हेल्पलाइन की टीम दुबई स्थित भारतीय दूतावास के साथ भी लगातार समन्वय बनाए हुए है. भारतीय राजदूत और कॉन्सुल जनरल से नियमित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सत्यापित व अद्यतन जानकारी प्रभावित यात्रियों तक पेशेवर ढंग से संचालित व्हाट्सएप समन्वय समूहों के माध्यम से पहुंचाई जा रही है.

2 से 6 मार्च के दौरान दुबई के विभिन्न हवाई अड्डों से तथा ओमान के मस्कट से उपलब्ध उड़ानों के जरिए 500 से अधिक यात्री सुरक्षित भारत लौट चुके हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण दुबई स्थित भारतीय कॉन्सुल जनरल तथा IPF MahaHelpline की प्रबंधन टीम के साथ लगातार संपर्क में हैं और इस क्षेत्र में फंसे यात्रियों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

यात्रियों के लिए की जा रही परिवहन की व्यवस्था

हेल्पलाइन के परिवहन समन्वयक प्रसाद पाटील के नेतृत्व में फुजैराह और मस्कट जैसे वैकल्पिक प्रस्थान केंद्रों तक जाने वाले यात्रियों के लिए परिवहन की व्यवस्था की जा रही है. वहीं नीलम नांदेडकर और श्वेता करंदीकर के नेतृत्व में कार्यरत प्राथमिक सहायता टीम छोटे बच्चों, शिशुओं और वरिष्ठ नागरिकों वाले परिवारों को विशेष सहायता प्रदान कर रही है.

इस बीच भूषण चौधरी और प्रसाद दातार डेटा प्रबंधन, हेल्पलाइन के दैनिक संचालन तथा व्हाट्सऐप समूहों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ताकि फंसे हुए यात्रियों और स्वयंसेवकों के नेटवर्क के बीच सुचारू समन्वय बना रहे. हवाई क्षेत्र में आई बाधाओं के कारण IndiGo, SpiceJet और Air India की कई उड़ानें रद्द होने के बाद राहुल तुलपुले (प्रमुख - IPF MahaHelpline) के नेतृत्व में टीम ने 400 से अधिक प्रभावित यात्रियों की सूची तैयार की है.

सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की स्थिति पर नजर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और रवींद्र चव्हाण स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और फंसे हुए मराठी यात्रियों को सहायता मिले इसके लिए संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे हैं. इसके बाद यह सूची कॉन्सुलेट के माध्यम से संबंधित एयरलाइंस को भेजी गई है, ताकि उपलब्ध सीटों और उड़ानों में इन यात्रियों को प्राथमिकता देकर उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके.

उड़ानों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है. ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में अधिक से अधिक यात्रियों को स्वदेश भेजने के लिए हेल्पलाइन की टीम महाराष्ट्र सरकार, दुबई स्थित भारतीय कॉन्सुल जनरल कार्यालय, एयरलाइंस और चार्टर ऑपरेटर्स के साथ मिलकर काम कर रही है, ऐसी जानकारी राहुल तुलपुले ने दी.

ये भी पढ़ें: ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले वारिस पठान, 'नेतन्याहू और ट्रंप तो...', PM मोदी को लेकर क्या कहा?

और पढ़ें

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read
Published at : 08 Mar 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस MAHARASHTRA NEWS Iran Israel War ISRAEL Iran ISRAEL #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
ईरान-इजरायल युद्ध: दुबई में फंसे 1200 से ज्यादा मराठी पर्यटक, सरकार ने शुरू की IPF हेल्पलाइन
ईरान-इजरायल युद्ध: दुबई में फंसे 1200 से ज्यादा मराठी पर्यटक, सरकार ने शुरू की IPF हेल्पलाइन
महाराष्ट्र
ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले वारिस पठान, 'नेतन्याहू और ट्रंप तो...', PM मोदी को लेकर क्या कहा?
ईरान-इजरायल युद्ध पर बोले वारिस पठान, 'नेतन्याहू और ट्रंप तो...', PM मोदी को लेकर क्या कहा?
महाराष्ट्र
Mumbai: कांदिवली में रोज-रोज के झगड़ों से तंग आकर 2 बच्चों की मां ने लगाई फांसी, की थी लव मैरिज
Mumbai: कांदिवली में रोज-रोज के झगड़ों से तंग आकर 2 बच्चों की मां ने लगाई फांसी, की थी लव मैरिज
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में सूरज दिखा रहा कड़े तेवर! मुंबई समेत इन 4 जिलों में बढ़ेगी उमस, जानें मौसम विभाग ने क्या कहा
महाराष्ट्र में सूरज दिखा रहा कड़े तेवर! मुंबई समेत इन 4 जिलों में बढ़ेगी उमस, जानें मौसम विभाग ने क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: महायुद्ध का 8वां दिन..घुटने पर आए Donald Trump? | Breaking | ABP News
Sansani: Middle East में बढ़ता तनाव | Crime News | Iran- Israerl
Chitra Tripathi: मिडिल ईस्ट में बढ़ा खतरा! ट्रंप का क्या है नया खेल ? | Iran Israel War | Trump
Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
Bharatpur News: ढाई साल बाद जेल से बाहर आया मोनू मानेसर, हाईकोर्ट से मिली जमानत, नासिर-जुनेद हत्याकांड में था बंद
ढाई साल बाद जेल से बाहर आया मोनू मानेसर, हाईकोर्ट से मिली जमानत, नासिर-जुनेद हत्याकांड में था बंद
विश्व
वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अमेरिका के निशाने पर कौन सा देश? ट्रंप ने दिया क्लीयर जवाब
वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अमेरिका के निशाने पर कौन सा देश? ट्रंप ने दिया क्लीयर जवाब
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' के बाद 'हीर रांझा' में नजर आएंगी सारा अर्जुन? मुकेश छाबड़ा ने बताई सच्चाई
'धुरंधर 2' के बाद 'हीर रांझा' में नजर आएंगी सारा अर्जुन? मुकेश छाबड़ा ने बताई सच्चाई
क्रिकेट
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला
दिग्गज ने ICC पर लगाए पक्षपात के आरोप, बुरी तरह भड़का दिग्गज, जानें पूरा मामला
विश्व
US Israel Iran War Live: खाड़ी देशों पर हमले के लिए राष्ट्रपति ने मांगी माफी, कुछ ही घंटों बाद ईरान ने फिर दी धमकी, ट्रंप का हैरान करने वाला दावा
Live: खाड़ी देशों पर हमले के लिए राष्ट्रपति ने मांगी माफी, कुछ ही घंटों बाद ईरान ने फिर दी धमकी
रिलेशनशिप
क्या आप भी अपने एक्स को टेक्स्ट करने की सोच रहे हैं? जानिए एक्सपर्ट्स इसे क्यों बताते हैं आपकी सबसे बड़ी गलती
क्या आप भी अपने एक्स को टेक्स्ट करने की सोच रहे हैं? जानिए एक्सपर्ट्स इसे क्यों बताते हैं आपकी सबसे बड़ी गलती
शिक्षा
यूपीएससी 2025: 301वीं रैंक को लेकर खत्म हुआ कन्फ्यूजन, गाजीपुर की आकांक्षा सिंह के नाम हुई पुष्टि
यूपीएससी 2025: 301वीं रैंक को लेकर खत्म हुआ कन्फ्यूजन, गाजीपुर की आकांक्षा सिंह के नाम हुई पुष्टि
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget