हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रAsia Cup: 'पहले हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाया, अभी ये नौटंकी...', भारत की जीत के बाद बोले संजय राउत

Asia Cup: 'पहले हाथ मिलाया, फोटो खिंचवाया, अभी ये नौटंकी...', भारत की जीत के बाद बोले संजय राउत

India Vs Pakistan: भारत ने एशिया कप 2025 का फाइनल जीतकर पाकिस्तान को हराया, लेकिन ट्रॉफी लेने से इनकार कर विवाद खड़ा कर दिया. शिवसेना सांसद संजय राउत ने इसे 'नौटंकी' बताते हुए तीखा बयान दिया.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 29 Sep 2025 11:42 AM (IST)
एशिया कप 2025 का फाइनल जीतकर भारत ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की, लेकिन ट्रॉफी लेने से इनकार की वजह से ये अभी तक का सबसे अनोखा मैच साबित हुआ. भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया, लेकिन फाइनल मैच के बाद पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. 

इस घटना ने खेल प्रेमियों में खुशी के साथ-साथ राजनीति की बहस भी छेड़ दी. शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने इस पर तीखा बयान दिया और कहा, "पहले हाथ भी मिलाया, फोटो भी खिंचवाया और अब ये नौटंकी क्यों?"

संजय राउत का बयान

संजय राउत ने ट्वीट और मीडिया बाइट्स में लिखा, "सीरीज की शुरुआत में, 15 दिन पहले, पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी के साथ हाथ भी मिलाया, फोटो खिंचवाया
अभी ये लोग देश को नौटंकी दिखा रहे है! इतनी राष्ट्रभक्ती आपके खून में थी तो पाकिस्तान के साथ मैदान में नहीं उतरना था, उपर से नीचे तक ड्रामा ही ड्रामा. भारत की जनता मूर्ख है." उन्होंने अपने बयान में भी यही बात दोहराते हुए कहा, "हाथ नहीं मिलाना और ट्रॉफी नहीं लेना सब नौटंकी है, इतना ही दिक्कत था तो मैच नहीं खेलना चाहिए था."

गजब रहा फाइनल मैच और समारोह का ड्रामा

एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री नकवी पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने से पहले एक तरफ खड़े थे, जबकि भारतीय खिलाड़ी 15 गज के भीतर खड़े रहे. भारतीय टीम ने समारोह में शामिल होने से मना कर दिया, जिससे समारोह में देरी हो गई. पाकिस्तान की टीम भी मैच खत्म होने के एक घंटे बाद तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई. इस बीच केवल पीसीबी अध्यक्ष नकवी अकेले खड़े होकर शर्मिंदगी झेलते रहे.

कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्रतिक्रिया

कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भारत की जीत को शहीदों के नाम समर्पित किया और मैच की फीस भारतीय सेना के नाम की. यह ऐतिहासिक जीत न केवल खेल की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि देशभक्ति और सम्मान के भाव के कारण भी चर्चा में रही. संजय राउत के बयान ने इसे राजनीतिक विवाद में बदल दिया है और क्रिकेट फैंस के बीच इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. भारत की टीम ने जीत तो हासिल की, लेकिन पुरस्कार समारोह का यह मोड़ क्रिकेट इतिहास में पहली बार देखा गया, जब विजेता टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 29 Sep 2025 11:42 AM (IST)
MAHARASHTRA NEWS Asia Cup 2025 SANJAY RAUT
