'इससे अच्छा पाकिस्तान...', देश विरोधी पोस्ट पर ATS का शिकंजा, हिरासत में 5 लोग

महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर देश विरोधी और भड़काऊ पोस्ट को लेकर ATS ने बड़ी कार्रवाई की है. महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड यानी ATS ने ठाणे के मुंब्रा, पड़घा और पालघर जिले से 5 युवकों को हिरासत में लिया है. सभी से पूछताछ की जा रही है और उनके मोबाइल फोन भी जांच के लिए कब्जे में लिए गए हैं.

ATS सूत्रों के मुताबिक, हिरासत में लिए गए युवक साल 2022 से टेलीग्राम के एक ग्रुप से जुड़े हुए थे. शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस ग्रुप को कश्मीर का रहने वाला एक व्यक्ति संचालित करता था. अब ATS इस बात की जांच कर रही है कि ग्रुप में किस तरह की बातचीत होती थी और इसमें कौन-कौन लोग जुड़े हुए थे.

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भड़काऊ पोस्ट किए जाने की बात आई सामने

जांच एजेंसी के रडार पर आए सोशल मीडिया पोस्ट में कथित तौर पर लिखा गया था, “भारत में इस समय रहना बहुत खतरा है, इससे अच्छा पाकिस्तान है.” इसके अलावा भी कई आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट किए जाने की बात सामने आई है.

हालांकि, ATS अब यह पता लगाने में जुटी है कि ये पोस्ट सिर्फ व्यक्तिगत विचारों के तौर पर किए गए थे या इनके पीछे कोई बड़ा मकसद भी था. जांच का एक अहम सवाल यह भी है कि क्या इन युवकों का किसी संदिग्ध नेटवर्क से संपर्क था.

मोबाइल फोन की जांच से खुलेगा राज

ATS पांचों युवकों से अलग-अलग पूछताछ कर रही है. उनके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच की जा रही है. एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन युवकों के संपर्क में कौन-कौन लोग थे और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उन्हें किसी तरह प्रभावित या निर्देशित तो नहीं किया जा रहा था.

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फिलहाल मामले में पूछताछ और डिजिटल जांच जारी है. ATS की जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि सोशल मीडिया पोस्ट के पीछे सिर्फ व्यक्तिगत सोच थी या किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका भी सामने आती है.