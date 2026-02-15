भारत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में 61 रनों से दी मात, मुंबई में खुशी से झूमे भारतीय फैंस

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज की है. भारत ने कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की टीम को बुरी तरह हरा दिया है. भारत ने 61 रन यह जीत दर्ज की है. इस जीत के साथ भारत ने सुपर 8 के लिए क्वॉलिफाई कर लिया है.

एक बार फिर पाकिस्तान को हराकर भारत ने टी-20 में 8-1 से अपना जलवा बरकरार रखा. वहीं इस जीत को लेकर मुंबई समेत देशभर में भारतीय फैंस खुशी से झूम रहे हैं. इस जीत पर सूर्यकुमार यादव ने कहा कि यह जीत भारत के लिए है.

खाली मैदान में लोगों ने उठाया लुत्फ

मुंबई के अंदर फैंस ने एक खाली मैदान में बड़ी स्क्रीन पर इस मैच का लुत्फ उठाया. भारत की जीत के बाद प्रशंसकों द्वारा खुशी का जश्न मनाया गया और वे टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए उत्साह से झूम उठे. जैसे ही भारतीय टीम ने जीत दर्ज की वैसे ही मौजूद दर्शकों में ढोल-नगाड़े बजना शुरू हो गए. इसके बाद फैंस ने जमकर नारेबाजी की.

Mumbai, Maharashtra: India secured a Victory against Pakistan in the T20 World Cup match, prompting jubilant celebrations among fans who cheered enthusiastically to mark the team’s triumph. pic.twitter.com/9PSWjgELcI — IANS (@ians_india) February 15, 2026

61 रन से पाकिस्तान को रौंदा

भारत ने पाकिस्तान को आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में 61 रन से रौंदा. टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत के साथ भारत ने सुपर-8 में प्रवेश कर लिया है. भारत ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में यूएसए के खिलाफ 29 रन से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद नामीबिया को 93 रन से रौंदा. अब भारतीय टीम नीदरलैंड के खिलाफ 18 फरवरी को अपना अंतिम लीग मैच खेलेगी.

रविवार को टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए. टीम इंडिया को महज 1 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा (0) के रूप में बड़ा झटका लगा, लेकिन इसके बाद ईशान किशन ने मोर्चा संभाल लिया. ईशान ने तिलक वर्मा (25) के साथ 46 गेंदों में 87 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 88 के स्कोर तक पहुंचा दिया.

कैसा रहा पाकिस्तान का हाल?

पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान ने बाबर आजम (5) के साथ चौथे विकेट के लिए 21 रन जुटाए, जबकि शादाब खान (14) के साथ 39 रन की साझेदारी की, लेकिन 73 के स्कोर पर पांचवां विकेट गिरते ही टीम लड़खड़ा गई.

उस्मान खान ने 34 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों के साथ 44 रन की पारी खेली, जबकि शाहीन अफरीदी ने 23 रन का योगदान दिया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि कुलदीप यादव और तिलक वर्मा ने 1-1 शिकार किया