हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रभारत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में 61 रनों से दी मात, मुंबई में खुशी से झूमे भारतीय फैंस

भारत ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में 61 रनों से दी मात, मुंबई में खुशी से झूमे भारतीय फैंस

IND Vs PAK Match: टी-20 वर्ल्ड कप के मैच भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है. इस जीत पर अब फैंस पटाखे फोड़कर खुशियां मना रहे हैं.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 15 Feb 2026 10:45 PM (IST)
टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज की है. भारत ने कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की टीम को बुरी तरह हरा दिया है. भारत ने 61 रन यह जीत दर्ज की है. इस जीत के साथ भारत ने सुपर 8 के लिए क्वॉलिफाई कर लिया है.

एक बार फिर पाकिस्तान को हराकर भारत ने टी-20 में 8-1 से अपना जलवा बरकरार रखा. वहीं इस जीत को लेकर मुंबई समेत देशभर में भारतीय फैंस खुशी से झूम रहे हैं. इस जीत पर सूर्यकुमार यादव ने कहा कि यह जीत भारत के लिए है. 

खाली मैदान में लोगों ने उठाया लुत्फ

मुंबई के अंदर फैंस ने एक खाली मैदान में बड़ी स्क्रीन पर इस मैच का लुत्फ उठाया. भारत की जीत के बाद प्रशंसकों द्वारा खुशी का जश्न मनाया गया और वे टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए उत्साह से झूम उठे. जैसे ही भारतीय टीम ने जीत दर्ज की वैसे ही मौजूद दर्शकों में ढोल-नगाड़े बजना शुरू हो गए. इसके बाद फैंस ने जमकर नारेबाजी की. 

61 रन से पाकिस्तान को रौंदा 

भारत ने पाकिस्तान को आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मुकाबले में 61 रन से रौंदा. टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत के साथ भारत ने सुपर-8 में प्रवेश कर लिया है. भारत ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में यूएसए के खिलाफ 29 रन से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद नामीबिया को 93 रन से रौंदा. अब भारतीय टीम नीदरलैंड के खिलाफ 18 फरवरी को अपना अंतिम लीग मैच खेलेगी.

रविवार को टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए. टीम इंडिया को महज 1 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा (0) के रूप में बड़ा झटका लगा, लेकिन इसके बाद ईशान किशन ने मोर्चा संभाल लिया. ईशान ने तिलक वर्मा (25) के साथ 46 गेंदों में 87 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 88 के स्कोर तक पहुंचा दिया. 

कैसा रहा पाकिस्तान का हाल?

पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान ने बाबर आजम (5) के साथ चौथे विकेट के लिए 21 रन जुटाए, जबकि शादाब खान (14) के साथ 39 रन की साझेदारी की, लेकिन 73 के स्कोर पर पांचवां विकेट गिरते ही टीम लड़खड़ा गई. 

उस्मान खान ने 34 गेंदों में 1 छक्के और 6 चौकों के साथ 44 रन की पारी खेली, जबकि शाहीन अफरीदी ने 23 रन का योगदान दिया, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि कुलदीप यादव और तिलक वर्मा ने 1-1 शिकार किया

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Published at : 15 Feb 2026 10:29 PM (IST)
Pakistan Maharashtra News INDIA IND VS PAK Mumbai News
