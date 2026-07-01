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महाराष्ट्र के सांगली में 19 साल के युवक ने की आत्महत्या, मां का आरोप- धर्मांतरण का था दबाव

Sangli Crime: महाराष्ट्र के सांगली में 19 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली है. मृतक युवक की मां ने आरोप लगाया है कि उसपर धर्मांतरण का दबाव था. मां ने कहा कि आरोपी एक लड़की है जो15 साल की है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 11:46 AM (IST)
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महाराष्ट्र के सांगली में 19 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली है. मृतक युवक की मां ने आरोप लगाया है कि उसपर धर्मांतरण का दबाव था. मां ने कहा कि आरोपी एक लड़की है जो15 साल की है, उसके साथ बेटे की चैटिंग मौजूद है, जबकि एक अन्य आरोपी साहिल राजू बागवान भी गिरफ्तार हो चुका है. पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है.

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आत्महत्या करने वाले युवक की मां ने यह आरोप लगाया है, कि जिस युवती के साथ उसका संबंध था, उससे शादी करने के लिए उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था. मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने नाबालिक लड़की और उसके एक साथी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है.

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मृतक पर धर्म परिवर्तन का बनाया जा रहा था दबाव

मृतक की पहचान दुर्वांक शेवाले के रूप में हुई है. 25 जून को वो अपने घर के कमरे में मृत पाया गया था. उसकी मां भारती शेवाले ने शिकायत में कहा है, कि दुर्वांक एक युवती के साथ रिश्ते में था और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया.

मामले की जांच कर रहे पुलिस निरीक्षक अरुण सुगांवकर ने बताया, कि आत्महत्या से पहले बनाए एक 'वीडियो में आत्महत्या के पीछे की वजह का उल्लेख नहीं है. हालांकि, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और चैट हिस्ट्री से यह स्पष्ट होता है कि दोनों आरोपी और युवक के संपर्क में थे और दोनों के बीच धर्म से जुड़ी हुई बातें हुईं थीं.  

मृतक की मां भारती शेवाले की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है. यह केस दो आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया गया है, जिनमें से एक आरोपी का नाम साहिल बागवान बताया जा रहा है, जिसका मृतक के साथ चैट भी मिले हैं. इस चैट में आरोपी मृतक को उनके धर्म को अपनाने की बात कर रहा है, जिसकी जांच की जा रही है. 

मां ने कहा- मेरे बेटे को मिले न्याय

मृतक की मां ने कहा, "मेरा बेटा मुस्लिम लड़की के प्रेम में पड़ गया था. उसकी उम्र 19 साल थी. उसपर साहिल बागवान और लड़की ने धर्मांतरण करने का दबाव बनाया. मेरा बेटा 23 तारीख को पुणे से घर आया था और बाद में वो अपने बेडरूम में गया तब किसी का फोन आया था उसे और फिर उसने आत्महत्या कर ली. मेरा यही कहना कि मेरे बेटे को न्याय मिले. मेरा एक ही बेटा था." पुलसि ने मृतक की मां की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद ही आत्महत्या के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. 

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 01 Jul 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS Sangli News SUICIDE
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