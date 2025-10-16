Social Media Viral Video: आपने आमिर खान की फिल्म 3 Idiots तो जरूर देखी होगी. फिल्म में आपने ये भी देखा होगा कि आमिर खान कैसे जुगाड़ कर वीडियो कॉल पर फिल्म में डॉक्टर बनी करीना कपूर से डिलीवरी करवाने की टिप्स पूछते हैं. यह तो एक फिल्मी सीन था, लेकिन महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर एक युवक असल जिंदगी में रेंचो बन गया और स्टेशन पर महिला की डिलीवरी करा दी.

आधा अंदर और आधा बाहर था बच्चा

बता दें करीब रात के 1 बजे एक महिला को ट्रेन के अंदर अचानक प्रसव पीड़ा हुई और बच्चा आधा अंदर और आधा बाहर आ गया. हालात काफी नाजुक थे, लेकिन एक बहादुर युवक, जिसकी पहचान विकास बेंद्रे के रूप में हुई है. उसने बिना समय गंवाए ट्रेन का इमरजैंसी चेन खींची और एम्बुलेंस को कॉल की. इस दौरान जब तक एम्बुलेंस पहुंचती. कई डॉक्टर्स से संपर्क किया गया.

महाराष्ट्र: यह इंसान सच में बहादुर है — उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाएंगे

रात के करीब 1 बजे राम मंदिर स्टेशन पर शुरू हुआ, जब उसने ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचकर उसे रोका।



उस वक्त महिला का बच्चा आधा बाहर और आधा अंदर था।

कई डॉक्टरों को कॉल किया गया, लेकिन एंबुलेंस आने में देर हो रही… pic.twitter.com/dmQLHBMWnZ — Satyendra Prajapati (@SatyendraRP) October 15, 2025

आखिरकार, एक महिला डॉक्टर ने युवक का साथ दिया और वीडियो कॉल पर जुड़कर युवक को डिलीवरी कराने के निर्देश दिए. युवक ने पूरी हिम्मत के साथ और डॉक्टर जैसे-जैसे बताती गई. युवक ने सारे निर्देशों को फॉलो किया और ट्रेन में ही बच्चे का सुरक्षित जन्म करवा दिया.

महिला ने बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया

महिला ने बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और दोनों ही बिल्कुल सुरक्षित हैं. एम्बुलेंस के आने के बाद महिला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उन्हें बिल्कुल स्वस्थ घोषित किया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं. लोगों ने युवक और महिला डॉक्टर की जमकर सराहना की है. युवक की हिम्मत और साहस के लोग दीवाने हो गए हैं.