Watch: वीडियो देख बताएं गलती किसकी? चौराहे पर कार-बाइक की जोरदार टक्कर, उछलकर गिरा युवक

Maharashtra News: महाराष्ट्र के पुणे शहर के पिंपरी लिंक रोड से एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां एक तेज रफ्तार बाइक सवार कार से सीधे टकरा गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार कार से बुरी तरह टकरा कर सड़क पर गिर जाता है.ये पूरी घटना सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

हेलमेट की वजह से बाइक सवार की जान बची

बता दें कि ये हादसा पिंपरी लिंक रोड के एक व्यस्त चौराहे के पास हुआ. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बाइक सवार तेज रफ्तार में था. बाइक के सामने अचानक कार आ जाती है, जिसके चलते बाइक सवार ब्रेक नहीं लगा पाता और सीधा कार से टकरा जाता है.

🚨 Pune, MH: A distracted biker got hit by a Maruti Brezza. Who is at fault? pic.twitter.com/xtGr5LoVpB — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) October 10, 2025

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार का सिर सीधे कार से टकरा जाता है और वह बुरी तरह सड़क पर गिर जाता है. गनीमत रही की बाइक सवार व्यक्ति ने उस समय हेलमेट पहना था, जिसके कारण उसके सिर पर चोट लगने से बच गई.

हादसे में कार और बाइक क्षतिग्रस्त हुई

हादसे में बाइक और कार दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वीडियो में यह भी देखा गया है कि बाइक सवार कार से टकराने के बाद काफी दूर तक उछल गया था और हेलमेट की वजह से उसे गंभीर चोट लगने से बच गई. अगर उसने हेलमेट नहीं पहना होता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था. हादसे में कार के सामने वाला हिस्सा बुरी तरह से टूट गया.

सोशल मीडिया पर भी वीडियो को देखने के बाद लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. कई यूजर्स ने बाइक सवार को जिम्मेदार ठहराया तो वहीं कुछ ने कार ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल खड़े किए.