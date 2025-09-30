Video: दूध पहुंचाने जा रहे थे किसान, सैलाब में बहे, महाराष्ट्र का डराने वाला वीडियो वायरल

Maharashtra News: महाराष्ट्र के धाराशिव के अरनी गांव में खतरनाक हादसा हो गया है, जहां दूध पहुंचाने जा रहे किसान भीषण सैलाब में बह गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि पानी का सैलाब कितना तेज है, जिसके चलते सभी किसान पानी में बहते चले गए. इसका भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया.

भारी बारिश के बाद नदियां-नाले उफान पर आए

बता दें कि अरनी गांव, जो धाराशिव जिले के दक्षिणी हिस्से में स्थित है. 27 सितंबर को सुबह के समय भारी बारिश के बाद नदियां-नाले उफान पर आ गए, जिसके चलते जगह-जगह भारी मात्रा में जलभराव हो गया. लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.

जानकारी के मुताबिक, किसान अपने पशुओं का दूध बाजार पहुंचाने के लिए घर से निकले थे और इसी दौरान वो भारी सैलाब की चपेट में आ गए और देखते ही देखते सभी किसान पानी में बहते चले गए. अभी यह साफ नहीं हुआ है कि हादसे में किसानों की जान बची या नहीं.

किसान पानी में कदम रखते ही बैलेंस खो बैठे

वीडियो में साफ दिख रहा है कि किसान तेज बहाव वाले पानी में कदम रखते ही बैलेंस खो बैठे और पानी का बहाव इतनी तेज था कि वह कुछ दूर तक बहते चले गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि किसान हाथ-पैर मारते हैं अपने आपको बचाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का बहाव उन्हें बहा ले जाता है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने इस बड़ी खतरनाक घटना बताई. स्थानीय प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की अपील की है.