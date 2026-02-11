मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट स्थित ओशिवारा इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है. ये सभी पिछले कुछ सालों से गैरकानूनी तरीके से भारत में घुसकर शहर में रह रहे थे. ये कार्रवाई ओशिवारा पुलिस स्टेशन की सीमा में की गई.

दरअसल ओशिवारा पुलिस की ATC टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक जोगेश्वरी के ओशिवारा वेस्ट इलाके में रह रहे हैं. सूचना मिलते ही सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संजय चव्हाण के मार्गदर्शन में टीम ने निगरानी शुरू की और जांच शुरू की. इसके बाद जोगेश्वरी के बहराम बाग इलाके में सटीक कार्रवाई की गई. पुलिस ने मौके से कुल 5 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया, जिनमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं. सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.

फर्जी दस्तावेज बरामद

पुलिस जांच के दौरान आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बरामद किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन दस्तावेजों के जरिए वे मुंबई में पहचान छिपाकर रह रहे थे. दस्तावेजों की सत्यता और नेटवर्क की जांच जारी है. ओशिवारा पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इन पांचों को भारत में घुसने में किसने मदद की और क्या इनके साथ अन्य लोग भी अवैध रूप से रह रहे है. पुलिस संभावित मानव तस्करी या संगठित गिरोह के एंगल से भी मामले की जांच कर रही है.

पहले भी हुई है ऐसी कार्रवाई

हाल ही में मुंबई की कुरार पुलिस ने भी चार बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। ये लोग मलाड ईस्ट के पठानवाड़ी इलाके में फर्जी पहचान दस्तावेजों के सहारे अवैध रूप से रह रहे थे. लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से संकेत मिलता है कि शहर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी.