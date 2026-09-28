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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रIIT Bombay Case: भूख हड़ताल पर बैठे साहिल के माता-पिता, प्रोफेसर के अरेस्ट की मांग

IIT Bombay Case: भूख हड़ताल पर बैठे साहिल के माता-पिता, प्रोफेसर के अरेस्ट की मांग

मुंबई के आजाद मैदान में IIT Bombay साहिल वाक़ोड के माता पिता भूख हड़ताल पर बैठे हैं. साहिल की मृत्यु को आज 10 दिन बीत चुके है साहिल के पिता रविन्द्र ने एबीपी न्यूज से कहा कि शाम तक बैठेंगे.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 28 Sep 2026 12:26 PM (IST)
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IIT बॉम्बे के हॉस्टल में एनर्जी साइंस विभाग के 20 वर्षीय छात्र साहिल वाकोडे ने 18 सितंबर 2026 को आत्महत्या किया था. अब साहिल के पिता रविंद्र वाकोडे और माँ सोनाली वाकोडे सुबह 10 बजे से आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे गए हैं. 

वो अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर  4 सितंबर 2026 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे. अब आजाद मैदान पुलिस स्टेशन से भूख हड़ताल पर बैठने की एक दिन की अनुमति मिलने के बाद वो आज 10 बजे से आजाद मैदान से अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे.

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साहिल के पिता की क्या मांग है?

साहिल के पिता रविन्द्र ने एबीपी न्यूज से कहा कि साहिल की मृत्यु को आज 10 दिन बीत चुके हैं और वो शाम तक यहां बैठेंगे. उन्होंने मांग की कि सत्यनारायण डुल्ला और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए. साहिल वाकोडे के पिता ने कहा है कि जब तक इस आत्महत्या मामले के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और संबंधित प्रोफेसर को सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वो भूख हड़ताल जारी रखेंगे.

इस संबंध में साहिल के पिता ने IIT बॉम्बे के छात्रों के नाम एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो 2-3 बार संस्थान गए, लेकिन उन्हें कैंपस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई. इसी को लेकर वो आज आजाद मैदान में भूख हड़ताल कर रहे हैं और छात्रों से अपील की कि वो इसमें उनका समर्थन करें. बता दें कि IIT बॉम्बे के छात्रों ने हाल ही में कैंडल मार्च भी निकाला था. 

 
 
 
 
 
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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 18 सितंबर 2026 की सुबह IIT बॉम्बे के छात्र ने आत्महत्या कर ली थी. परिवार को तत्काल IIT बॉम्बे की तरफ से  पवई पुलिस की ओर से सूचित किया गया. इसके बाद परिवार 19 सितंबर को मुंबई पहुंचा था. पिता ने फैकल्टी और IIT अधिकारियों पर जातिगत टिप्पणी करने के आरोप लगाए थे. साहिल के पिता ने इसको लेकर पवई पुलिस थाने में FIR भी दर्ज कराई है और आरोप लगाया कि फैकल्टी प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया था.

इसके अलावा मृत साहिल के पिता ने फैकल्टी टीचर के साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों और IIT के अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी शिकायत दर्ज कराई थी. इस आत्महत्या के खिलाफ IIT बॉम्बे के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रोफेसर डुल्ला को निलंबित कर उनके इस्तीफे की मांग की गई थी.  

IIT बॉम्बे सुसाइड केस में मुख्य आरोपी बनाए गए प्रोफेसर डुल्ला कौन हैं?

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Published at : 28 Sep 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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