IIT बॉम्बे छात्र के सुसाइड पर मां ने न्याय की मांग, बोली- 'बेटे को मारा गया'

IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के मामले में उनकी मां ने प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि उनके बेटे को प्रताड़ित किया गया और मारा गया है. साहिल की मां ने मीडिया से बात करते हुए अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की है. दरअसल, साहिल वाकोडे IIT बॉम्बे में B.Tech का छात्र था, जिसके परीक्षा चल रहे थे. साहिल परीक्षा के दौरान कथित तौर पर कॉपी करते हुए पकड़ा गया था. इसके बाद शिक्षकों ने छात्र को उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही थी. इसे से परेशान होकर वे हॉस्टल चला गया और शाम होते ही उसके आत्महत्या की खबर सुनाई दी.

मृतक छात्र की मां ने अपने बेटे के लिए न्याय की मांग

IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत के बाद उसकी मां ने अपने बेटे पर प्रताड़ना के आरोप लगाए और मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकी उनके बच्चे को न्याय मिल सके. छात्र के आत्महत्या की यह घटना शनिवार (19 सितंबर) को हुई, जिसका असर पूरे कैंपस पर पड़ा. घटना के विरोध में अब बड़ी संख्या में छात्रों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए आंदोलन शुरू किया है. छात्र कैंपस में अभी भी आंदोलन पर बैठे है लेकिन उनको बाहर आने की अनुमति नहीं है ना ही किसी को अंदर जाने दिया जा रहा है. मगर छात्र प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

IIT बॉम्बे के मुताबिक, मृतक साहिल ने क्वेश्चन पेपर ChatGPT पर अपलोड किया था. इस मामले में छात्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. पुलिस के मुताबिक, परीक्षा शाम 4 बजे खत्म हुई, जिसके बाद छात्र अपने कमरे में गया. शाम को वह अपने हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला.

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छात्र के करियर पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा दिया था भरोसा

IIT बॉम्बे के मुताबिक, इस मामले में छात्र के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी. संबंधित शिक्षक और विभागाध्यक्ष ने छात्र से बातचीत की, उसका काउंसलिंग किया और उसे भरोसा दिलाया कि इस घटना का उसके शैक्षणिक करियर पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा. इसके बाद छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में लौट गया. हालांकि, देर शाम वह अपने कमरे में मृत अवस्था में पाया गया. छात्र के निधन पर IIT बॉम्बे ने गहरा दुख व्यक्त किया है.

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