हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपूर्व सांसद हुसैन दलवई का बड़ा बयान, 'कांग्रेस ने मुसलमानों को नजरअंदाज किया इसलिए AIMIM...'

पूर्व सांसद हुसैन दलवई का बड़ा बयान, 'कांग्रेस ने मुसलमानों को नजरअंदाज किया इसलिए AIMIM...'

Maharashtra News: पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को नज़रअंदाज़ कर रही है. इसीलिए मुसलमान भी कांग्रेस को नजरअंदाज कर रहे हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 27 Jan 2026 08:10 PM (IST)
कांग्रेस के सीनियर नेता हुसैन दलवई ने मंगलवार (27 जनवरी) को AIMIM को भारतीय जनता पार्टी की ‘बी टीम’ करार दिया. उन्होंने महाराष्ट्र के हालिया निकाय चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी की सफलता का कारण कांग्रेस का मुसलमानों के साथ मज़बूती से खड़े न होना बताया. पूर्व राज्यसभा सांसद दलवई ने कहा कि एआईएमआईएम को इसलिए अच्छी खासी संख्या में वोट मिले, क्योंकि जब बीजेपी और आरएसएस के नेताओं ने मुसलमानों को निशाना बनाया, तब कांग्रेस मुसलमानों का साथ देती नहीं दिखाई दी.

मुसलमानों को नजरअंदाज करना कांग्रेस की गलती- दलवई

दलवई ने कहा, ‘‘ यह कांग्रेस की गलती है. पार्टी मुसलमानों को नज़रअंदाज़ कर रही है और इसीलिए मुसलमान भी कांग्रेस को नजरअंदाज कर रहे हैं.’’ उन्होंने कहा कि मुंबई में एआईएमआईएम ने जो आठ सीट जीती हैं, वे कांग्रेस की झोली में आ सकती थीं, जो 227 सदस्यों वाली बृहन्मुंबई महानगर पालिका में सिर्फ़ 24 सीट ही जीत पाई. उन्होंने कहा कि जब मुसलमानों के साथ अन्याय होता है, तो कांग्रेस को उनके साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए, और समुदाय सुरक्षा की आस में एआईएमआईएम का रुख कर रहा है.

एक ब्राह्मण महिला को महापौर बनाना चाहती है बीजेपी- दलवई

इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘‘ मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि वे सिर्फ़ धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ ही सुरक्षित हैं.' मुंबई महापौर का पद समान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किए जाने संबंधी एक सवाल के जवाब में दलवई ने कहा, ‘‘ आएसएस ब्राह्मणवादी है. सनातन धर्म का समर्थन करना ब्राह्मणवाद है. यहां तक ​​कि ब्राह्मण भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं. बीजेपी की राजनीति ब्राह्मणवादी है और इसीलिए वह एक ब्राह्मण महिला को महापौर बनाना चाहती है.’’

Published at : 27 Jan 2026 08:10 PM (IST)
Hussain Dalwai AIMIM MUMBAI NEWS
