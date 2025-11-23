हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हुमायूं कबीर के बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई बोले, 'मुसलमानों के जज्बात को भड़काने...'

हुमायूं कबीर के बयान पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवई बोले, 'मुसलमानों के जज्बात को भड़काने...'

Maharashtra News: कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने कहा कि मेरा और बाबर का क्या संबंध है. अगर किसी से संबंध है तो वो शिवाजी महाराज से है क्योंकि हमारे पुरखों को उन्होंने बड़ा सम्मान दिया है.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 23 Nov 2025 03:56 PM (IST)
महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' बनाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाना ठीक है, लेकिन 'बाबरी मस्जिद' ही बनानी चाहिए ऐसा क्या है? मैं इसके विरोध में हूं. जो विवाद पहले ही सुलझ चुका है, उसे जानबूझकर वोट के लिए फिर से उखाड़ना बिल्कुल गलत बात है. मुसलमानों के जज्बात को इस तरह से भड़काने की जरूरत नहीं है. ये मत कीजिए. मेरा बाबर से नहीं, शिवाजी महाराज से संबंध है.

कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने आगे कहा, ''मेरा और बाबर का क्या संबंध है. मेरा अगर किसी से संबंध है तो वो शिवाजी महाराज से है क्योंकि मेरे पुरखों को उन्होंने बड़ा सम्मान दिया है. बाबर ने कहां हमें सम्मान दिया है? 

'बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत'

उन्होंने ये भी कहा, ''बाबर की बात तो हो गई न. एक मस्जिद थी, जिसे इनलोगों ने तोड़ा वो गलत बात है. जहां बाबरी मस्जिद थी, उसी के नजदीक एक दूसरी मस्जिद बन रही है. अब मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की क्या जरूरत है. मेरे ख्याल से इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए. जज्बात की बात नहीं करनी चाहिए. हमेशा मुसलमानों को उकसाना गलत बात है."

टीएमसी नेता हुमायूं कबीर ने क्या कहा?

बता दें कि टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान वाले बयान से सियासी बवाल खड़ा हो गया है. उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखी जाएगी. 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की 33वीं वर्षगांठ है. उन्होंने कहा कि बेलडांगा में समारोह आयोजित होगा और मुस्लिम समाज से कई नेता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे.

न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में हुमायूं कबीर ने कहा, "हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे. इसे पूरा होने में 3 साल लगेंगे.'' उधर, टीएमसी नेता के इस बयान को लेकर बीजेपी भी हमलावर है. 

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
Published at : 23 Nov 2025 03:56 PM (IST)
Babri Masjid Maharashtra News Hussain Dalwai CONGRESS
Embed widget