हिजाब पर NCP नेता बोले, 'कुरान में औरतों को ढके रहने का हुक्म'

हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर एनसीपी नेता और एमएलसी इदरीस नाइकवाड़ी ने प्रतिक्रिया दी. हाई कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नाइकवाड़ी ने कहा कि अदालत को धार्मिक विश्वास और आस्था के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

इदरीस नाइकवाड़ी ने कहा, “मैं एक धर्म को मानता हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं अपने धर्म को अच्छा मानूंगा और उसकी सभी शिक्षाओं को भी अच्छा मानूंगा. यहां अदालत के हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं है."

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उन्होंने आगे कहा, "अदालत हमारे विश्वास के बारे में कैसे बोल सकती है? अदालत यह कैसे तय कर सकती है कि हमारी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं? कोई चीज आस्था का विषय है या नहीं, वह धार्मिक विश्वास का हिस्सा है या नहीं, इसे तय करने वाली अदालत कौन होती है? हमारे लिए ये धार्मिक आस्था के मामले हैं और हमारी सभी प्रथाओं के लिए A से Z तक के दिशानिर्देश पवित्र कुरान शरीफ में पूरी तरह दिए गए हैं.”

Mumbai, Maharashtra: On the Allahabad High Court ruling that the hijab is not included in the school uniform, NCP leader and MLC Idris Naikwadi says, "Let me tell you, look, I practice a religion, so I will naturally consider that religion to be good, and I will also consider all… pic.twitter.com/vuf02IitrL — IANS (@ians_india) August 25, 2026

कुरान के अध्ययन पर उठाया सवाल

नाइकवाड़ी ने कहा, "अब उन्होंने कुरान शरीफ का अध्ययन कब किया? और कुरान शरीफ में अध्ययन किया तो बताएं कि कुरान शरीफ में इसका कहीं ज़िक्र है नहीं. कुरान में जगह-जगह औरतों के बारे में उनको ढके रहने का हुक्म दिया गया है और इसलिए नहीं कि उनको बंदी बनाया गया है."

महिलाओं के पहनावे पर क्या बोले नाइकवाड़ी?

उन्होंने आगे कहा, "समाज में जब हम स्त्री-पुरुष एक साथ रह रहे हैं, उस वक्त होता यह है कि कोई हमारी मां-बहन अगर गलत तरीके का पहनावा करती है, जिसमें शरीर प्रदर्शन होता है या सामने वाले पुरुष के लिए कोई आमंत्रण होता है, गलत चीज का तो इसलिए यह चीज़ दी गई है. औरत को हमेशा ढके रहना चाहिए. इस तरह से ढके रहना चाहिए कि उसकी शरीर रचना का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए."

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