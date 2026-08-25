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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रहिजाब पर NCP नेता बोले, 'कुरान में औरतों को ढके रहने का हुक्म'

हिजाब पर NCP नेता बोले, 'कुरान में औरतों को ढके रहने का हुक्म'

इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिजाब फैसले पर NCP के एमएलसी इदरीस नाइकवाड़ी ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि अदालत यह कैसे तय कर सकती है कि हमारी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं?

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 25 Aug 2026 10:16 PM (IST)
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हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर एनसीपी नेता और एमएलसी इदरीस नाइकवाड़ी ने प्रतिक्रिया दी. हाई कोर्ट ने स्कूलों में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नाइकवाड़ी ने कहा कि अदालत को धार्मिक विश्वास और आस्था के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

इदरीस नाइकवाड़ी ने कहा, “मैं एक धर्म को मानता हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं अपने धर्म को अच्छा मानूंगा और उसकी सभी शिक्षाओं को भी अच्छा मानूंगा. यहां अदालत के हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं है."

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उन्होंने आगे कहा, "अदालत हमारे विश्वास के बारे में कैसे बोल सकती है? अदालत यह कैसे तय कर सकती है कि हमारी धार्मिक मान्यताएं क्या हैं? कोई चीज आस्था का विषय है या नहीं, वह धार्मिक विश्वास का हिस्सा है या नहीं, इसे तय करने वाली अदालत कौन होती है? हमारे लिए ये धार्मिक आस्था के मामले हैं और हमारी सभी प्रथाओं के लिए A से Z तक के दिशानिर्देश पवित्र कुरान शरीफ में पूरी तरह दिए गए हैं.”

कुरान के अध्ययन पर उठाया सवाल

नाइकवाड़ी ने कहा, "अब उन्होंने कुरान शरीफ का अध्ययन कब किया? और कुरान शरीफ में अध्ययन किया तो बताएं कि कुरान शरीफ में इसका कहीं ज़िक्र है नहीं. कुरान में जगह-जगह औरतों के बारे में उनको ढके रहने का हुक्म दिया गया है और इसलिए नहीं कि उनको बंदी बनाया गया है."

महिलाओं के पहनावे पर क्या बोले नाइकवाड़ी?

उन्होंने आगे कहा, "समाज में जब हम स्त्री-पुरुष एक साथ रह रहे हैं, उस वक्त होता यह है कि कोई हमारी मां-बहन अगर गलत तरीके का पहनावा करती है, जिसमें शरीर प्रदर्शन होता है या सामने वाले पुरुष के लिए कोई आमंत्रण होता है, गलत चीज का तो इसलिए यह चीज़ दी गई है. औरत को हमेशा ढके रहना चाहिए. इस तरह से ढके रहना चाहिए कि उसकी शरीर रचना का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए."

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 25 Aug 2026 10:15 PM (IST)
Tags :
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