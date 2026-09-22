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महाराष्ट्र में 60 फीसदी न्यायिक पद खाली, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जताई चिंता

महाराष्ट्र के कानून और न्याय विभाग की ओर से दाखिल एक हलफनामे के अनुसार, राज्य की कुल 5,195 न्यायिक पदों में से केवल 2,116 पद ही भरे गए हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट के सीजे ने इसपर चिंता व्यक्त की है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 22 Sep 2026 11:53 AM (IST)
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महाराष्ट्र की अदालतें जजों की भारी कमी से जूझ रही है, जिससे न्याय व्यवस्था पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है. इसपर बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गंभीर चिंता जताई है. राज्य कानून और न्याय विभाग द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल किये गए एक ताजा हलफनामें  में यह रिक्त पदों की जानकारी सामने आई है.

हलफनामे के अनुसार, वर्तमान राज्य में स्वीकृत कुल न्यायिक पदों में से 60 प्रतिशत पद खाली हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJ) महेश चंद्र त्रिपाठी ने  खाली पदों को भरने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा है. 

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कितने पद खाली हैं?

हलफनामें में बताया गया है कि महाराष्ट्र में 5,195 में से केवल 2,116 पद ही भरे हुए हैं पद रिक्त हैं. तक पद खाली, 23.7 प्रतिशत न्यायिक पद रिक्त हैं. महाराष्ट्र में 5,247 में से 4,350 कार्यरत और 897 पद रिक्त हैं. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, 16 सितंबर को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) और JMFC पदों पर नियुक्ति से जुड़ी याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजे महेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा, "जहां तक ​​महाराष्ट्र में न्यायिक अधिकारियों की बात है, प्रशासनिक स्तर पर राज्य की स्थिति बहुत गंभीर, जहां 50 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं. मैंने पहले ही एक कमेटी बना दी है ताकि हम इसे पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज सकें." सीजे ने कहा कि न्यायिक बुनियादी ढांचे और कैडर की संख्या की समीक्षा के दौरान उन्होंने रिक्त पदों के कारण होने वाले संकट को भांप लिया था.  

अदालतों में 61 लाख से अधिक मामले लंबित 

न्यायिक पदों के खाली होने की खबर ऐसे समय में सामने आई है जब नेशनल महाराष्ट्र की जिला, सेशन और मजिस्ट्रेट अदालतों में 61 लाख से अधिक मामले लंबित हैं. ये जानकारी ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड द्वारा साझा की गई थी. 

बता दें कि हलफनामा एक्टिविस्ट विहार शिवाजीराव दुर्वे द्वारा जस्टिस अजय एस. गडकरी की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने दायर की गई. हलफनामा एक PIL में अंतरिम अर्जी के जवाब में दाखिल किया गया था. इस PIL में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मामलों के लंबित होने की समस्या को हल करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के निर्देश देने की मांग की गई थी. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 22 Sep 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Bombay High Court MAHARASHTRA NEWS
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