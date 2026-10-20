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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'एकनाथ शिंदे होंगे CM, जो रास्ते में आएगा...', शिवसेना के मंत्री के दावे से हड़कंप

'एकनाथ शिंदे होंगे CM, जो रास्ते में आएगा...', शिवसेना के मंत्री के दावे से हड़कंप

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल ने एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा कर दिया है. साथ ही उन्होंने शिंदे के रास्ते में आने वाले को चेतावनी भी दी है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 20 Oct 2026 08:22 PM (IST)
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महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता गुलाबराव पाटिल ने एक बड़ा बयान दिया है. मंत्री ने एकनाथ शिंदे को लेकर दावा किया है कि वे राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे.  शिवसेना (शिंदे) गुट के नेता गुलाबराव पाटिल ने कहा, "आने वाले समय में एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और किसानों का भला करेंगे." 

साथ ही उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए यह भी कहा, "जो उनके रास्ते में आयेगा उसका सत्यानाश होगा." मंत्री के इस बड़े दावे से हड़कंप मच गया है. ऐसे में इस बयान के जरिए सियासी भूचाल तय माना जा रहा है. वहीं इस बयान के बाद विवाद शुरू होने की भी आशंका है.

शिवसेना विधायक और मंत्री भी दे चुके हैं बयान

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने को लेकर बयान दिया गया है. इससे पहले पार्टी के विधायक किशोर दराडे और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक भी ऐसा कह चुके हैं. विधायक किशोर दराडे ने कहा था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए. यह सबकी इच्छा है. सब कुछ विधायकों के हाथ में है.

वहीं परिवहन मंत्री और शिंदे गुट के नेता प्रताप सरनाइक ने कहा था कि वे पार्टी की ताकत को आगे बढ़ाएंगे और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाएंगे. ऐसे में अब मंत्री गुलाबराव पाटिल भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने भी दावा करते हुए चेतावनी भी दे दी है. ऐसे में तीनों बड़े नेताओं के बयान से अब नई चर्चाएं पैदा हो गई हैं. इससे राज्य में बड़े घटनाक्रम के संकेत भी दिख रहे हैं.

गोरेगांव में शिवसेना का दशहरा सम्मेलन

मुंबई के गोरेगांव में शिवसेना की ओर से दशहरा सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस दौरान एकनाथ शिंदे ने यह रैली सूखाग्रस्त इलाकों के किसानों को समर्पित करने का ऐलान पहले ही कर दिया था. वहीं सम्मेलन के संबोधन में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का किसान सूखे की वजह से परेशान है. शिवसैनिक खाली हाथ नहीं जाएगा, जब भी जाएगा किसानों के पास कुछ लेकर जाएगा. इसी लिए हमने आज 100 ट्रैक भरकर मदद भेज दी है. इसके बाद दूसरी फेरी जाएगी. 

शिंदे ने आगे कहा कि मैं खुद किसान का बेटा हूं. कैसे उन्हें दुखी देख सकता हूं. त्योहार बगल में रखी पहले किसानों की मदद के लिए हाथ बढ़ाओ. उन्होंने आगे कहा कि मुझे लोग रोज गालियां दे रहे हैं. सुबह होते ही गाली देना शुरू कर देते हैं पर हम किसानों को राशन दे रहे हैं. उनके आंसू पोछ रहे हैं.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 20 Oct 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
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