महाराष्ट्र: मंत्रालय में सालों से जमे अधिकारियों की नियुक्तियां रद्द
एबीपी माझा की खबर का बड़ा असर! महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों के कार्यालयों में अवैध और अस्थायी नियुक्तियों को तत्काल रद्द कर दिया है. 10 सितंबर तक मूल विभाग नहीं लौटने पर वेतन रोकने के आदेश हैं.
महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रियों के कार्यालयों में वर्षों से प्रतिनियुक्ति और अस्थायी व्यवस्था के तहत कार्यरत अधिकारियों की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई हैं. इस संबंध में राज्य सरकार ने शासनादेश (GR) जारी किया है.मंत्रालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियों का मुद्दा उठाने के बाद आखिरकार राज्य सरकार हरकत में आ गई है. खबर की गंभीरता को देखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने एक बेहद महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया है.
इस फैसले के चलते मंत्रालय और विभिन्न मंत्रियों के कार्यालयों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना वर्षों से जमे अधिकारियों को अब अपनी नियुक्ति समाप्त करनी होगी और अपने मूल विभागों में वापस जाना पड़ेगा.
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मंत्रालय और मंत्रियों के कार्यालयों में नियमों का उल्लंघन कर उधारी व्यवस्था, प्रतिनियुक्ति (Deputation) और केवल मौखिक आदेश (Oral Orders) के आधार पर कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से रद्द करने के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं.
10 सितंबर तक मूल कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने यह परिपत्र जारी करते हुए मंत्रालय में मानव संसाधन प्रबंधन को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है.
- 10 सितंबर 2026 तक की समय सीमा: जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं, उन्हें उनके मूल कार्यालयों में वापस भेजने की पूरी प्रक्रिया 10 सितंबर 2026 तक पूरी करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.
- 15 सितंबर तक रिपोर्ट अनिवार्य: संबंधित कर्मचारी अपने मूल कार्यालयों में उपस्थित हुए या नहीं, इसकी रिपोर्ट कार्यालय प्रमुख और आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को 15 सितंबर तक प्रस्तुत करनी होगी.
आदेश का पालन नहीं किया तो सीधे वेतन बंद
सरकारी आदेश का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. यदि संबंधित कर्मचारी तय समय सीमा के भीतर अपने मूल कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनका वेतन तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए गए हैं.
इस पूरी कार्रवाई और उसके क्रियान्वयन की विस्तृत रिपोर्ट 20 सितंबर तक सीधे मुख्य सचिव (Chief Secretary) के कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी.
‘एबीपी माझा’ की इस खबर के बाद मंत्रालय में नियमों के विपरीत की गई नियुक्तियों की पूरी व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है और प्रशासनिक महकमे में भारी हलचल मच गई है.
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