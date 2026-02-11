महाराष्ट्र: गोवंडी में सनसनीखेज वारदात, नाश्ता लेने निकली 19 साल की लड़की की गोली मारकर हत्या

महाराष्ट्र के गोवंडी इलाके में मंगलवार (10 फरवरी) की सुबह एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है. बैंगनवाड़ी स्थित फुरकानिया रोड पर एक 19 वर्षीय लड़की शिफा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग और आपसी रंजिश के चलते एक महिला और उसके साथियों ने मिलकर की है. मृतक शिफा के पिता तुफैल अहमद नबी हुसैन शेख (42) जो पेशे से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैं. उन्होंने पुलिस को दिए बयान में बताया कि घटना मंगलवार (10 फरवरी 2026) की सुबह करीब 10:30 बजे की है. शिफा घर से नाश्ता लेने के लिए मोहम्मदीया मस्जिद के पास स्थित शिव किराना स्टोर की ओर गई थी. तभी आरोपियों ने उसे घेर लिया और विवाद के बाद उसके चेहरे पर करीब से गोली मार दी.

धमकी के डर से गांव भेजी गई थी बेटी

पीड़ित पिता के अनुसार, इलाके का एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक, नदीम उर्फ रिजवान, शिफा पर प्रेम संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था. नदीम के संबंध पिछले कई वर्षों से तबस्सुम नाम की महिला के साथ थे. जब तबस्सुम को नदीम और शिफा की दोस्ती का पता चला, तो उसने 3 महीने पहले शिफा के घर जाकर उसे जान से मारने की धमकी दी थी.

बेटी की सुरक्षा को देखते हुए तुफैल ने उसे उत्तर प्रदेश स्थित अपने पैतृक गांव भेज दिया था. लेकिन कड़ाके की ठंड के कारण शिफा ने वापस आने की जिद की, जिसके बाद पिता उसे 12 जनवरी को वापस मुंबई ले आए थे.

साजिश के तहत हुई हत्या

पुलिस शिकायत के अनुसार, इस हत्याकांड में चार मुख्य आरोपी शामिल हैं. इसमें मुख्य आरोपी महिला तबस्सुम, साजिद (तबस्सुम का भाई), नदीम उर्फ रिजवान शेख (हिस्ट्रीशीटर), कलाम अब्दुल सलाम चौधरी हैं. आरोप है कि इन चारों ने मिलकर साजिश रची.

मौके पर विवाद के दौरान नदीम द्वारा लाए गए हथियार को तबस्सुम ने अपने हाथ में लिया और शिफा के बाएं गाल पर गोली दाग दी. लहूलुहान हालत में शिफा को शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तुफैल अहमद के बयान के आधार पर BNS की संबंधित धाराओं और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश तेज कर दी है और इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.