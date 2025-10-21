हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रMaharashtra News: गोरेगांव में चोर समझकर युवक की पीट-पीटकर हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

Maharashtra News: गोरेगांव में चोर समझकर युवक की पीट-पीटकर हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

Maharashtra Crime News: मुंबई के गोरेगांव में मजदूरों ने एक युवक को चोर समझकर बेरहमी से पिटाई कर दी. जिससे युवक की मौत हो गई. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया.

By : मृत्युंजय सिंह | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 21 Oct 2025 02:34 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के गोरेगांव पश्चिम इलाके में एक दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को हिला दिया है. यहां भीड़ की हिंसा में एक 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान हर्षल परमार के रूप में हुई है, जिसे कुछ लोगों ने चोर समझकर बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला. यह घटना इंसानियत पर सवाल उठाने वाली है और भीड़ के न्याय के खतरनाक चलन को फिर उजागर करती है.

यह घटना गोरेगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्र के राज बिल्डर की एक नई इमारत में हुई, जहां निर्माण कार्य चल रहा था. इस इमारत की तीसरी मंजिल पर मजदूर रहते थे. दो दिन पहले रात में उसी मंजिल से एक मजदूर का मोबाइल फोन चोरी हो गया था. मोबाइल चोरी के बाद मजदूरों ने शक के आधार पर हर्षल को पकड़ लिया.

मजदूरों ने युवकी की पीट-पीटकर की हत्या

जानकारी के मुताबिक, गुस्से में भरे मजदूरों ने बिना किसी सबूत के युवक के हाथ-पैर बांध दिए और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी. बताया जाता है कि कुछ लोगों ने उसे रस्सी से दीवार से बांधकर लाठियों और डंडों से पीटा. पिटाई इतनी बुरी थी कि हर्षल की मौके पर ही मौत हो गई. इस दौरान एक मजदूर ने पूरी घटना की तस्वीर भी खींची, जो अब पुलिस के पास सबूत के तौर पर है.

जब इमारत के मैनेजर को घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार

घटना के बाद गोरेगांव पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों सलमान मोहम्मद खान, इसम्मुला खान, गौतम और राजीव गुप्ता को गिरफ्तार किया. सभी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या मृतक वाकई चोरी में शामिल था या वह सिर्फ गलतफहमी का शिकार हुआ. प्रारंभिक जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो हर्षल के चोरी में शामिल होने की पुष्टि करता हो.

यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, तो निर्दोषों की जान कैसे चली जाती है. गोरेगांव पुलिस ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read
Published at : 21 Oct 2025 02:34 PM (IST)
Tags :
Labourer MAHARASHTRA NEWS Goregaon News MURDER CASE MUMBAI NEWS Harshal Parmar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

THAMMA Review: मैडाक हारर कामेडी यूनिवर्स में कुछ स्पेशल | आयुष्मान | रश्मिका | नवाजुद्दीन
Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
क्रिकेट
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक पांड्या ने नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक ने गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
यूटिलिटी
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
जनरल नॉलेज
Female Prime Minister: किन-किन देशों में महिलाएं बन चुकी हैं प्रधानमंत्री, इनमें एशिया के कितने देश शामिल?
किन-किन देशों में महिलाएं बन चुकी हैं प्रधानमंत्री, इनमें एशिया के कितने देश शामिल?
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget