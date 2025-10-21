Maharashtra News: गोरेगांव में चोर समझकर युवक की पीट-पीटकर हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

मुंबई के गोरेगांव पश्चिम इलाके में एक दर्दनाक घटना ने पूरे शहर को हिला दिया है. यहां भीड़ की हिंसा में एक 26 वर्षीय युवक की मौत हो गई. मृतक की पहचान हर्षल परमार के रूप में हुई है, जिसे कुछ लोगों ने चोर समझकर बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला. यह घटना इंसानियत पर सवाल उठाने वाली है और भीड़ के न्याय के खतरनाक चलन को फिर उजागर करती है.

यह घटना गोरेगांव पुलिस स्टेशन क्षेत्र के राज बिल्डर की एक नई इमारत में हुई, जहां निर्माण कार्य चल रहा था. इस इमारत की तीसरी मंजिल पर मजदूर रहते थे. दो दिन पहले रात में उसी मंजिल से एक मजदूर का मोबाइल फोन चोरी हो गया था. मोबाइल चोरी के बाद मजदूरों ने शक के आधार पर हर्षल को पकड़ लिया.

मजदूरों ने युवकी की पीट-पीटकर की हत्या

जानकारी के मुताबिक, गुस्से में भरे मजदूरों ने बिना किसी सबूत के युवक के हाथ-पैर बांध दिए और उसकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी. बताया जाता है कि कुछ लोगों ने उसे रस्सी से दीवार से बांधकर लाठियों और डंडों से पीटा. पिटाई इतनी बुरी थी कि हर्षल की मौके पर ही मौत हो गई. इस दौरान एक मजदूर ने पूरी घटना की तस्वीर भी खींची, जो अब पुलिस के पास सबूत के तौर पर है.

जब इमारत के मैनेजर को घटना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार

घटना के बाद गोरेगांव पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों सलमान मोहम्मद खान, इसम्मुला खान, गौतम और राजीव गुप्ता को गिरफ्तार किया. सभी के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि क्या मृतक वाकई चोरी में शामिल था या वह सिर्फ गलतफहमी का शिकार हुआ. प्रारंभिक जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो हर्षल के चोरी में शामिल होने की पुष्टि करता हो.

यह घटना एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं, तो निर्दोषों की जान कैसे चली जाती है. गोरेगांव पुलिस ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.