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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रGokul Result: गोकुल चुनाव में महायुति का बड़ा झटका, सतेज पाटिल गठबंधन की जीत तय

Gokul Result: गोकुल चुनाव में महायुति का बड़ा झटका, सतेज पाटिल गठबंधन की जीत तय

गोकुल दूध संघ चुनाव में कुल 25 संचालक पदों के लिए 50 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. सतेज पाटील के नेतृत्व वाला गठबंधन जीत की ओर बढ़ रहा है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 19 Oct 2026 05:43 PM (IST)
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कोल्हापुर के गोकुल दूध संघ चुनाव में बड़ा उलटफेर होता दिख रहा है. सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले राजश्री शाहू शेतकारी अघाड़ी जीत की ओर बढ़ रही है. वहीं महायुति के समर्थन वाले छत्रपति शाहू शेतकरी विकास आघाड़ी को झटका लगता दिख रहा है. महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रीफ के बेटे नवीद मुश्रीफ चुनाव हार गए हैं. पूर्व बीजेपी विधायक अमल महाडिक की पत्नी शौमिका महाडिक भी हार गई हैं. शौमिका कोल्हापुर जिला परिषद की अध्यक्ष रह चुकी हैं. वो बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी हैं.

गोकुल दूध संघ पर महाडिक परिवार का दबदबा रहा है. शौमिका दूध संघ की मौजूदा अध्यक्ष हैं और उन्हें सात वोटों से हार का सामना करना पड़ा है. इस हार के बाद उन्होंने री-काउंटिंग की मांग की है. 

सतेज पाटिल गठबंधन के विजेता उम्मीदवार

शशिकांत पाटिल चुयेकर

बाबासाहेब श्रीपती चौगुले

अभिजीत प्रभाकर तायशेटे

किसान बापू

राहुल बजरंग देसाई 

बाबासाहेब विष्णू देवकर

विश्वजीत दिनकरराव जाधव 

विद्याधर बाबूराव गुरबे

सचिन दौलतराव घोरपडे

अंजना केदारी रेडेकर 

भाग्यश्री धीरज डोंगले 

शशिकांत शामराव खोत

राजूबाबा जयवंतराव आवले

बायाजी देऊ शेलके

महायुति समर्थक विजेता उम्मीदवार

राजेश नरसिंगराव पाटिल

राहुल पीएन पाटिल

रणजित केपी पाटिल

रणजित दिलीप पाटिल

अंबरीश सिंग संजय घाटगे

चेतन अरुण नरके

अजित शशिकांत नरके 

अजित पांडुरंग पाटिल

वीरेंद्र संजय मंडलिक 

चुनाव में कुल 25 संचालक पदों के लिए 50 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. गोकुल दूध संघ चुनाव में रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया था. उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 5,416 मतदाताओं में से 5,414 ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. इस तरह मतदान का प्रतिशत 99.96 रहा. मतगणना के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं.

शुरुआती दौर में महायुति के उम्मीदवार थे आगे

मतगणना के शुरुआती रुझानों में महायुति और सतेज पाटिल के पैनल के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दिया. शुरुआती दौर में महायुति के कई उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए थे, जबकि सतेज पाटिल के पैनल के कुछ उम्मीदवारों ने भी बढ़त हासिल की थी.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 19 Oct 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Kolhapur News MAHARASHTRA NEWS Gokul Election Result
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