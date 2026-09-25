Ganpati Visarjan 2026: मुंबई में कई मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम

मुंबई में Ganpati Visarjan 2026 को लेकर पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने सुरक्षा और ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. बाप्पा को विदाई देने लाखों श्रद्धालुओं के सड़कों पर उतरने की संभावना को देखते हुए मुंबई पुलिस के 23 हजार से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे. इनमें 3,750 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों सहित करीब 7 हजार लोग यातायात व्यवस्था संभालेंगे. संवेदनशील इलाकों और प्रमुख विसर्जन स्थलों पर 10 हजार से ज्यादा AI तकनीक से लैस सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी.

सुरक्षा व्यवस्था की कमान 6 संयुक्त पुलिस आयुक्त, एक अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, 38 पुलिस उपायुक्त और 66 सहायक पुलिस आयुक्त संभालेंगे. इनके अलावा 3,213 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और 18,940 पुलिस जवान भी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे. रैपिड एक्शन फोर्स, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, फोर्स वन, क्विक रिस्पांस टीम, दंगा नियंत्रण दस्ता, डेल्टा, कॉम्बैट, एंटी-ड्रोन टीम और होमगार्ड के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होंगे.

ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी के लिए बनाए गए 51 वॉच टावर

इस वर्ष 7 हजार से ज्यादा सार्वजनिक गणपति प्रतिमाएं विसर्जन के लिए निकलेंगी. गिरगांव चौपाटी, गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू चौपाटी, वर्सोवा जेट्टी, पवई झील और मढ-मार्वे जैसे प्रमुख विसर्जन स्थलों पर विशेष बंदोबस्त किया गया है. ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी के लिए 51 वॉच टावर बनाए गए हैं, जिनमें 17 गिरगांव चौपाटी पर हैं.

सड़कों पर खराब होने वाले या दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए 95 क्रेन तैनात की गई हैं. प्रमुख स्थानों पर बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन भी लगाई गई हैं और यातायात व्यवस्था में सामाजिक संगठनों एवं स्वयंसेवकों की मदद ली जा रही है. श्रद्धालु समय पर अपने घर लौट सकें, इसके लिए मुंबई पुलिस ने रेलवे और मेट्रो प्रशासन को 24 घंटे लोकल और मेट्रो ट्रेन चलाने का अनुरोध किया है.

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12 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक कई प्रमुख मार्गों रहेंगे डायवर्ट

गणपति विसर्जन को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही में बदलाव किया है. आज दोपहर 12 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक दक्षिण मुंबई के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही बंद या डायवर्ट रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी न हो तो निजी वाहनों से दक्षिण मुंबई जाने से बचें.

उत्तर और दक्षिण मुंबई के बीच आने-जाने वाले वाहन चालकों को कोस्टल रोड का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. अटल सेतु और फ्री-वे से उत्तर मुंबई की ओर जाने वाले वाहनों को पी. डिमेलो रोड, कल्पना जंक्शन, भाटिया बाग, सीएसएमटी जंक्शन, महापालिका मार्ग और मेट्रो जंक्शन होते हुए वैकल्पिक मार्ग से भेजा जाएगा. वहीं, उत्तर मुंबई से अटल सेतु की ओर जाने वाले वाहनों के लिए भी कोस्टल रोड के जरिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया गया है.

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