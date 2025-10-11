मुंबई क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर डीके राव किया गिरफ्तार, अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है पुराना नाम

मुंबई क्राइम ब्रांच (Mumbai Crime Branch) की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने कुख्यात गैंगस्टर डीके राव को गिरफ्तार कर लिया है. डीके राव अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का बेहद करीबी माना जाता है. 10 अक्टूबर को हुई यह कार्रवाई एक बिल्डर से वसूली और धमकी देने के मामले में की गई है. आज कोर्ट में पेश किया जाएगा.

चेंबूर के रहने वाले बिल्डर ने किसी व्यक्ति से करीब सवा करोड़ रुपये लिए थे, जिन्हें वह वापस नहीं करना चाहता था, और इस विवाद में उसने डीके राव की मदद ली. डीके राव ने कथित तौर पर उस व्यक्ति को धमकी दी, जिससे मामला पुलिस तक पहुंचा.

जांच और आगे की कार्रवाई

मुंबई पुलिस को शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने तुरंत मामले की जांच शुरू की. जांच में सामने आया कि डीके राव ने बिल्डर के साथ मिलकर धमकी और दबाव बनाने का काम किया था. पुलिस ने वसूली और धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कर दिया है. शनिवार को गैंगस्टर डीके राव को अदालत में पेश किया जाएगा.

डीके राव का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन

जानकारी के अनुसार, डीके राव मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा एक पुराना नाम है. उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. वह कभी दाऊद इब्राहिम के विरोधी गैंग से जुड़ा रहा है. डीके राव पर कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगे हैं, जिससे यह गिरफ्तारी और अधिक महत्वपूर्ण बन गई है.

आगे की जांच और संभावित नेटवर्क

क्राइम ब्रांच अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस वसूली के पीछे और कौन लोग शामिल थे और क्या यह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था. अधिकारियों का मानना है कि यह गिरफ्तारी अंडरवर्ल्ड से जुड़े अन्य संगठनों पर भी पड़ सकता है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले की गहन जांच जारी है और जल्द ही इस केस से जुड़े और तथ्य सार्वजनिक किए जाएंगे.