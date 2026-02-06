महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 25 लाख के इनामी नक्सली प्रभाकर समेत 7 ढेर, 1 जवान शहीद

पूर्वी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में शीर्ष नक्सली प्रभाकर समेत 7 माओवादी मारे गए जबकि पहली मुठभेड़ के दौरान घायल हुए एक जवान ने दम तोड़ दिया है. पुलिस ने शुक्रवार (06 फरवरी) को बताया कि ये अभियान तीन दिन से जारी था. अधिकारियों ने बताया कि प्रभाकर उर्फ लोकेती चंद्र राव तेलंगाना के कामारेड्डी का रहने वाला था और उस पर 25 लाख रुपये का इनाम था.

पुलिस ने बताया कि भागमरागड के एसडीपीओ के नेतृत्व में गढ़चिरौली पुलिस की एक विशेष नक्सल-रोधी टीम ‘सी-60’ की 14 यूनिट को शामिल करते हुए यह अभियान मंगलवार को गढ़चिरौली-नारायणपुर (छत्तीसगढ़) सीमा पर फोडेवाड़ा गांव के पास माओवादियों की कंपनी नंबर 10 के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद शुरू किया गया.

गढ़चिरौली में 2 नक्सली कैंप का हुआ था भंडाफोड़

पुलिस ने बुधवार को दो नक्सली शिविरों का भंडाफोड़ किया था और गुरुवार (05 फरवरी) सुबह सी-60 की चार और यूनिट तथा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की क्यूएटी की एक इकाई तैनात की गई. पुलिस के मुताबिक, गुरुवार रात को तीन नक्सलियों के शव बरामद हुए, जबकि शुक्रवार को इलाके से चार और शव बरामद किए गए. मारे गए नक्सलियों में चार पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं.

तीन एके-47 राइफल और SLR बरामद

पुलिस ने बताया कि तीन एके-47 राइफल और एक सेल्फ-लोडिंग राइफल (एसएलआर) बरामद की गई. उसने बताया कि प्रभाकर के अलावा, मारे गए दूसरे माओवादियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. इस बीच, पुलिस ने बताया कि नक्सल रोधी अभियान में घायल होने के बाद ‘सी-60’ के जवान दीपक चिन्ना मदावी (38) की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी. उन्हें पहले इलाज के लिए हवाई मार्ग से भामरागड ले जाया गया था.

उसने बताया कि मदावी का अंतिम संस्कार शनिवार को उनके पैतृक गांव में पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा. एक अन्य घायल जवान जोगा मदावी को भी हवाई मार्ग से भामरागड ले जाया गया. पुलिस ने बताया कि वह खतरे से बाहर हैं और उन्हें जल्द ही गढ़चिरौली लाया जाएगा.