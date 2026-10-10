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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनवरात्रि में तिलक वाले मामले पर अरविंद सावंत का बयान, जानें क्या कहा?

नवरात्रि में तिलक वाले मामले पर अरविंद सावंत का बयान, जानें क्या कहा?

शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा दशहरा रैली को लेकर यह बैठक हुई थी. सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है. नवरात्रि के शुभ अवसर पर तिलक लगाकर आइए, इस तरह की भाषा सही नहीं है.

Written By : वैभव परब |  Updated at : 10 Oct 2026 10:30 AM (IST)
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शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत ने आगामी दशहरा रैली और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर कई संगठनात्मक बैठकें की. उन्होंने बताया कि दशहरा रैली और नवरात्री तैयारियों को लेकर यह बैठक हुई थी. सांवत ने बैठक में कहा कि सतर्कता बढ़ाने की जरूरत है.

इस दौरान सांवत ने विभिन्न मुद्दों पर बात की और जोर देकर कहा कि विपक्षी दल एकजुट हैं. इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है. 

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'तिलक लगाकर आइए, कहना गलत'

त्यौहारों के नाम पर हो रही ध्रुवीकरण की राजनीति पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर तिलक लगाकर आइए, जैसी भाषा का इस्तेमाल गलत है. देश में जो चोरियां हो रही हैं, वो किस दिशा में जा रही हैं? गणपति उत्सव खत्म हुआ है, अब नवरात्रि शुरू होगी. इनके सारे भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं.  कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है. इसलिए 'तिलक लगाकर ही आइए', जैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है.

दिल्ली में आंदोलन पर क्या कहा?

10 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन को लेकर भी अरविंद सावंत ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा है. उन्होंने कहा, "दिल्ली में अब आंदोलन शुरू हो गया है. ऐसा लग रहा है, मानो देश में आपातकाल लगा हुआ है. सभी स्टेशन और मेट्रो बंद हैं. हम विमान से मुंबई आ गए, लेकिन कुछ लोग फंसे हुए हैं. क्या वाकई देश में लोकतंत्र बचा है? सतर्क रहिए."

कांग्रेस और शिवसेना में सब ठीक का दावा 

सांवत ने उन खबरों को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि महाराष्ट्र विधान परिषद (MLC) चुनावों की सीटों के बंटवारे को लेकर  महाविकास अघाड़ी (MVA) में सबकुछ ठीक नहीं है. उन्होंने कहा, "कौन-सा वरिष्ठ नेता नाराज है? कांग्रेस का एक भी नेता नाराज नहीं है. पहले दिन से हम सभी एक साथ थे.  आज हमने पत्र भी दिया है. हमने अपना समर्थन घोषित कर दिया है. सोमवार और मंगलवार को एक बार फिर हम सभी मिलेंगे."

संसद भवन से चुनाव आयोग मुख्यालय की तरफ हुए मार्च को रोके जाने के मुद्दे का हवाला देते हुए भी एकजुटता का दावा किया. उन्होंने कहा, "मैं और संजय राउत उस आंदोलन में कुचल दिए गए.  पुलिस ने बंदोबस्त किया हुआ है. लोकतंत्र की जड़ों पर हमला किया जा रहा है. मतदाताओं के अधिकारों के मुद्दे पर सभी लोग एकजुट होकर खड़े हैं.  अब और कितने सबूत चाहिए?

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम बदलने पर निशाना

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम बदलने के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अब उस एयरपोर्ट को संभालिए. आपको शर्म कैसे नहीं आती?सरदार वल्लभभाई पटेल का नाम इस्तेमाल करते हैं.  अगर जनता के सामने शर्म नहीं आती, तो कम से कम खुद के सामने तो शर्म कीजिए. 

गजानन कीर्तिकर की नाराजगी पर कहा- अक्ल देर से आई

शिंदे की पार्टी शिव सेना के पूर्व सांसद गजानन कीर्तिकर ने जिस तरह से अपनी पार्टी से नाराजगी जताई उसपर भी सांवत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "अब समझ में आया होगा.  इसे देर से आई अक्ल कहते हैं. ये लोग किसी काबिलियत के नहीं हैं. पैसा आ जाता है, तो इन्हें लगता है कि मैं ही राजा हूं." बता दें कि  गजानन कीर्तिकर उद्धव की पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ गए थे और अब वो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं इसी पर सांवत ने निशाना साधा है. 

‘सुविधा के अनुसार रंग बदलना...’, महाराष्ट्र BJP अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना

 

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About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 10 Oct 2026 10:30 AM (IST)
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