अशोक खरात के बाद फ्रॉड बाबा 'महेशगिरी' की खुली पोल, भूत-प्रेत के नाम पर किया महिला का यौन शोषण

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नासिक में ढोंगी बाबा महेशगिरी पर यौन शोषण का आरोप.

पारिवारिक समस्याओं के बहाने महिला को डराया-धमकाया.

जादू-टोना विरोधी कानून और बलात्कार की धाराओं में केस.

पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है.

महाराष्ट्र के नासिक जिले में धोखाधड़ी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. अभी स्वयंभू बाबा अशोक खरात का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और मामला सामने आ गया है. निफाड तालुका के धरणगांव (खड़क) से एक धोखाधड़ी मामला सामने आया है. यहां लासलगांव पुलिस स्टेशन में महेशगिरी महाराज उर्फ ​​महेश दिलीप काकड़े के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया गया है.

महेशगिरी पर पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने और भूत-प्रेत भगाने के बहाने एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप है, जिसके बाद उसके खिलाफ जादू-टोना विरोधी कानून और बलात्कार की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने निफाड तालुका के धरणगांव (खड़क) गांव में गाणगापुर मठ की तर्ज पर अपना ठिकाना बना रखा था. पीड़ित परिवार घरेलू तनाव और बेटी की शादी में आ रही रुकावटों से परेशान था. इसका हल निकालने के लिए वे धरणगांव में महेशगिरी के तथाकथित 'प्रति गंगापुर' मठ में गए.

नासिक के भोंदू बाबा अशोक खरात मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, कई बैंक खातों को किया सील

'बाहरी बाधा' के नाम पर महिला को डराया

मठ में ढोंगी बाबा महेशगिरी ने महिला को 'बाहरी बाधा' के नाम पर डराया. रस्म के नाम पर उसने महिला को पापनाशक कुंड में नहाने और गीले कपड़े से एक औदुंबर के पेड़ की परिक्रमा करने के लिए मजबूर किया. पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी ने जन्मतिथि और अन्य जानकारी लेने के बहाने उससे संपर्क बढ़ाया और बाद में अश्लील संदेश भेजना शुरू कर दिया. इसके बाद 'दैवी विधि' के नाम पर उसे नासिक-त्र्यंबक रोड स्थित एक लॉज में ले जाकर यौन शोषण किया. पीड़ित महिला ने आपत्तिजनक फोटो लेने का भी आरोप लगाया है.

अन्य महिलाओं के भी शोषण की संभावना

महिला का कहना है कि आरोपी ने गले में रुद्राक्ष और देवी का डर दिखाकर साल 2024 में भी उसका शोषण किया था. पीड़िता ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (अंनिस) के पदाधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लासलगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. पीड़िता ने आशंका जताई है कि इसी तरह इस आरोपी ने कई महिलाओं और लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण किया होगा. फिलहाल, पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूरे प्रयास कर रही है और मामले की आगे की जांच कर रही है.

बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोपी जीशान अख्तर ने किया गैंगवॉर का खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई को बताया 'गद्दार'