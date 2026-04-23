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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअशोक खरात के बाद फ्रॉड बाबा 'महेशगिरी' की खुली पोल, भूत-प्रेत के नाम पर किया महिला का यौन शोषण

अशोक खरात के बाद फ्रॉड बाबा 'महेशगिरी' की खुली पोल, भूत-प्रेत के नाम पर किया महिला का यौन शोषण

Nashik Crime News: महेशगिरी पर पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने और भूत-प्रेत के नाम पर महिला का यौन शोषण करने का आरोप है. उसके खिलाफ जादू-टोना विरोधी कानून और बलात्कार की धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

By : सूरज ओझा | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 23 Apr 2026 11:30 AM (IST)
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  • नासिक में ढोंगी बाबा महेशगिरी पर यौन शोषण का आरोप.
  • पारिवारिक समस्याओं के बहाने महिला को डराया-धमकाया.
  • जादू-टोना विरोधी कानून और बलात्कार की धाराओं में केस.
  • पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है.

महाराष्ट्र के नासिक जिले में धोखाधड़ी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. अभी  स्वयंभू बाबा अशोक खरात का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और मामला सामने आ गया है. निफाड तालुका के धरणगांव (खड़क) से एक धोखाधड़ी मामला सामने आया है.  यहां लासलगांव पुलिस स्टेशन में महेशगिरी महाराज उर्फ ​​महेश दिलीप काकड़े के खिलाफ गंभीर मामला दर्ज किया गया है.

महेशगिरी पर पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने और भूत-प्रेत भगाने के बहाने एक महिला का यौन शोषण करने का आरोप है, जिसके बाद उसके खिलाफ जादू-टोना विरोधी कानून और बलात्कार की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी ने निफाड तालुका के धरणगांव (खड़क) गांव में गाणगापुर मठ की तर्ज पर अपना ठिकाना बना रखा था. पीड़ित परिवार घरेलू तनाव और बेटी की शादी में आ रही रुकावटों से परेशान था. इसका हल निकालने के लिए वे धरणगांव में महेशगिरी के तथाकथित 'प्रति गंगापुर' मठ में गए.

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 'बाहरी बाधा' के नाम पर महिला को डराया

मठ में ढोंगी बाबा महेशगिरी ने महिला को  'बाहरी बाधा' के नाम पर डराया. रस्म के नाम पर उसने महिला को पापनाशक कुंड में नहाने और गीले कपड़े से एक औदुंबर के पेड़ की परिक्रमा करने के लिए मजबूर किया. पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी ने जन्मतिथि और अन्य जानकारी लेने के बहाने उससे संपर्क बढ़ाया और बाद में अश्लील संदेश भेजना शुरू कर दिया. इसके बाद 'दैवी विधि' के नाम पर उसे नासिक-त्र्यंबक रोड स्थित एक लॉज में ले जाकर यौन शोषण किया. पीड़ित महिला ने आपत्तिजनक फोटो लेने का भी आरोप लगाया है. 

अन्य महिलाओं के भी शोषण की संभावना

महिला का कहना है कि आरोपी ने गले में रुद्राक्ष और देवी का डर दिखाकर साल 2024 में भी उसका शोषण किया था. पीड़िता ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (अंनिस) के पदाधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लासलगांव पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया. पीड़िता ने आशंका जताई है कि इसी तरह इस आरोपी ने कई महिलाओं और लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनका शोषण किया होगा. फिलहाल, पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूरे प्रयास कर रही है और मामले की आगे की जांच कर रही है. 

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 23 Apr 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS NASHIK NEWS Nashik Crime News
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