हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: मुस्लिम कोटे पर ब्रेक! सरकार ने 5% आरक्षण किया रद्द, आखिर क्या थी इसके पीछे कहानी?

महाराष्ट्र: मुस्लिम कोटे पर ब्रेक! सरकार ने 5% आरक्षण किया रद्द, आखिर क्या थी इसके पीछे कहानी?

Maharashtra Muslim Quota: महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुस्लिमों को 5 प्रतिशत आरक्षण रद्द कर दिया गया है. इसको लेकर अब घमासान फैल गया है. मुस्लिम नेताओं समेत विपक्ष जमकर सरकार को घेर रहा है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 21 Feb 2026 01:58 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र में महायुति सरकार द्वारा नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों के लिए तय 5 फीसदी आरक्षण को खत्म कर दिया है. सामाजिक न्याय विभाग ने सरकारी आदेश जारी करते हुए अपने 2014 के आदेश को रद्द कर दिया. उस आदेश में मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थानों के साथ सरकारी व अर्ध-सरकारी नौकरियों में 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान दिया गया था. ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर मुस्लिम रिजर्वेशन के पीछे कहानी क्या थी, यह पूरा मामला क्या था और अब कैसे इसे खत्म किया गया है. आखिर इस आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी. 

सरकार द्वारा मुसलमानों के आरक्षण समाप्त करने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है. वहीं मुस्लिम नेताओं ने सरकार पर जनता को उन आधारों के बारे में गुमराह करने का आरोप लगाया है, जिस आधार पर यह रिजर्वेशन दिया गया था. मुस्लिम कोटा पिछड़ेपन के आधार पर जारी किया गया था. 

मुसलमानों की स्थिति पता लगाने के लिए बनाई कमेटी

सच्चर कमेटी द्वारा देश में मुसलमानों की स्थिति देखने के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में उनकी सामाजिक-शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महमूदुर रहमान की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के पूर्व अध्यक्ष, रहमान और उनकी टीम ने राज्य का दौरा किया. 

कमेटी ने करीब 5 साल तक इस विषय पर गहन अध्यन किया. कमेटी ने मुसलमानों को नौकरियों, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई मापदंडों में पिछड़ा हुआ पाया और 8 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की. जुलाई 2014 में कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मराठों को 16 और मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थानों के साथ सरकारी व अर्ध-सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया. महाराष्ट्र में करीब 60 फीसदी मुस्लिम गरीबी रेखा से नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं. सरकारी नौकरियों में उनकी सिर्फ 4.4 फीसदी हिस्सेदारी थी और समाज के सिर्फ 2.2 फीसदी लोग ही स्नातक तक पढ़े हुए थे. 

मुस्लिम नेताओं ने किया 50 उप-जातियों का जिक्र

मुस्लिम नेताओं ने विशेष पिछड़ा श्रेणी-ए (Special Backward Class-SBC-A) के तहत पहचाने गए मुसलमानों के बीच 50 उप-जातियों का जिक्र किया, जिन्हें उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से कोटा दिया गया था. पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान ने इस पर कहा कि मुसलमानों के इन समूहों को आरक्षण उनके सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के की वजह से दिया गया था, न कि इसलिए कि वे मुस्लिम हैं. 

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी नेताओं ने यह दावा करके लोगों को गुमराह किया कि यह धार्मिक आधार पर किया गया था. राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रकांत बावनकुले ने इस कदम का स्वागत करते हुए बुधवार (18 फरवरी) को कहा था कि कार्रवाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक की गई थी. अलग-अलग कोर्ट ने धर्म के आधार पर दिए गए आरक्षण को खारिज कर दिया है.

कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने क्या कहा?

आरिफ नसीम खान समेत अन्य मुस्लिम नेताओं का कहना है कि जब आरक्षण को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, तो कोर्ट ने नवंबर 2014 में नौकरियों में मिलने वाला कोटा स्थगित रखते हुए पढ़ाई में 5 फीसदी मुस्लिम कोटे की इजाजत दे दी थी. वहीं कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने कहा कि पहले सरकार ने आरक्षण पर हमारी सरकार द्वारा पारित अध्यादेश को खत्म होने दिया. फिर उसने हाईकोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया, जिसने पढ़ाई में मुसलमानों को 5 फीसदी कोटा बरकरार रखा था. 

उन्होंने आगे कहा कि अब एसबीसी-ए कैटेगरी के तहत जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करने का खाका रद्द कर दिया गया. कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम मुस्लिम कोटे की बहाली के लिए लड़ते रहेंगे. जस्टिस राजिंदर सच्चर और महमूदुर रहमान की अगुवाई वाली कमेटियों द्वारा मुसलमानों के सुधार के लिए एक कदम के रूप में इसकी जोरदार सिफारिश करने के बाद मुस्लिम आरक्षण दिया गया था. 

इस फैसले के बचाव में क्या बोले सामाजिक न्याय मंत्री?

सरकार द्वारा आरक्षण खत्म करने के कदम पर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसात ने फैसले का बचाव किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी ने चुनाव से ठीक पहले वोटरों को खुश करने और अपनी तरफ करने के लिए आरक्षण की घोषणा की थी. उन्होंने आगे कहा कि इसमें जरूरी कानूनी और प्रशासनिक कदम पूरे नहीं किए गए.

इस कदम पर क्या बोले विपक्षी दल?

सरकार के इस कदम पर पर कई विपक्षी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. विपक्ष द्वारा इस फैसले को 'अल्पसंख्यक विरोधी' करार दिया गया है. इस बीच एआईएमआईएम नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि सत्ता पर बैठी हुई पार्टी नहीं चाहती कि मुस्लिम युवा देश में आईएएस और आईपीएस जैसे प्रतिष्ठित पदों पर पहुंचे. साथ ही उन्होंने इस निर्णय की कड़ी आलोचना की है.

वहीं एनसीपी शरद पवार के प्रवक्त क्लाइड क्रास्टो द्वारा कहा गया है कि इस फैसले से साफ पता चलता है कि बीजेपी अपने और सहयोगी पार्टियों के मुस्लिम नेताओं को बिल्कुल भी महत्व नहीं देती. उन्होंने आगे कहा कि इससे यह भी जाहिर होता है कि बीजेपी से इन सभी मुस्लिम नेताओं को कभी न्याय नहीं मिलेगा.

वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने कहा कि मुसलमानों को वैसे भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा था. इसलिए इसकी जमीन पर असर होने की ज्यादा उम्मीद नहीं. उन्होंने आगे कहा कि महायुती सरकार का रुख और उसके विचार इस मुस्लिम आरक्षण के प्रति उसका कड़ा विरोध साफ दिखता है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐसे प्रस्तावों को रद्द कर रही है जो लागू ही नहीं किए जा रहे हैं.

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 21 Feb 2026 01:58 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस BJP MAHARASHTRA NEWS MUSLIMS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: मुस्लिम कोटे पर ब्रेक! सरकार ने 5% आरक्षण किया रद्द, आखिर क्या थी इसके पीछे कहानी?
महाराष्ट्र: मुस्लिम कोटे पर ब्रेक! सरकार ने 5 फीसदी आरक्षण किया रद्द, आखिर क्या थी इसके पीछे कहानी?
महाराष्ट्र
मुंबई में प्रदूषण से बुरा हाल, फरवरी महीने में पांचवी बार सबसे खराब रही हवा
मुंबई में प्रदूषण से बुरा हाल, फरवरी महीने में पांचवी बार सबसे खराब रही हवा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: 'यादव जी की लव स्टोरी' फिल्म पर मुंबई में बवाल, यादव संघ ने की रिलीज पर रोक की मांग
महाराष्ट्र: 'यादव जी की लव स्टोरी' फिल्म पर मुंबई में बवाल, यादव संघ ने की रिलीज पर रोक की मांग
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
India’s Crude Oil Strategy Shift? Saudi Arabia की वापसी, Russia को झटका! | Paisa Live
US Supreme Court Struck Trump Tariffs: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप का आया बयान |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff: सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद IEEPA पर बहस तेज, ट्रंप प्रशासन अपनाएगा दूसरा रास्ता, जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद IEEPA पर बहस तेज, ट्रंप प्रशासन अपनाएगा दूसरा रास्ता, जानें पूरा मामला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
महाराष्ट्र: लव जिहाद रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन कानून में हो बदलाव, किरीट सौमेया की CM फडणवीस से मांग
क्रिकेट
PAK vs NZ: पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच में बारिश की संभावना, अगर रद्द हुआ मैच को किसे होगा फायदा? जानिए नियम
साउथ सिनेमा
Jailer 2: रजनीकांत की 'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स को लेकर भी आया अपडेट
'जेलर 2' में ये एक्टर निभाएगा मेन विलेन का किरदार, शाहरुख खान के सीन्स पर भी आया अपडेट
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
राजस्थान
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
कोटा: अवैध पिस्टल के साथ यूथ कांग्रेस का नेता गिरफ्तार, कोहिनूर गैंग से खरीदकर बेचने की साजिश
जनरल नॉलेज
Social Media Ban: इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
इन देशों में बच्चों के लिए बैन है Insta-Facebook, जानें भारत में क्या है नियम?
हेल्थ
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
क्या होती है वैजिनोप्लास्टी, जिसे कराने जा रहीं अनाया बांगर?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget