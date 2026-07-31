बॉम्बे हाई कोर्ट के सवाल से जागा FDA, सरकारी कैंटीनों पर एक्शन

सरकारी और सेमी गवर्नमेंट परिसरों में संचालित कैंटीनों की जांच को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के एक दिन बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) एक्शन में हैं. FDA की टीम गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर पहुंची और वहां स्थित कैंटीनों का सरप्राइज इंस्पेक्शन किया.

FDA की जांच के दौरान एक कैंटीन के पास आवश्यक रजिस्ट्रेशन नहीं पाए जाने पर FDA ने उसे नोटिस जारी किया है. इसके बाद इस कैंटीन का संचालन बंद कर दिया गया है.

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FDA की जांच में क्या सामने आया?

जानकारी के मुताबिक, बॉम्बे बार एसोसिएशन के पास संचालित कैंटीन का निरीक्षण FDA अधिकारियों ने किया. जांच में सामने आया कि कैंटीन के पास जरूरी रजिस्ट्रेशन नहीं था. इसके बाद अधिकारियों ने कैंटीन संचालक को नोटिस जारी किया. नोटिस मिलने के बाद संचालक ने स्वयं कैंटीन का संचालन बंद कर दिया.

FDA अधिकारियों ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कैंटीन की स्वच्छता और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की भी जांच की गई. जांच में पाया गया कि भोजन परोसने और रखरखाव की व्यवस्था स्वच्छ और हाइजीनिक तरीके से की जा रही थी.

हालांकि, आवश्यक दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं होने के कारण नियमानुसार कार्रवाई की गई है. अधिकारियों के अनुसार, अपंजीकृत कैंटीन के खिलाफ जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान है.

अचानक क्यों हुई जांच

दरअसल, बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने FDA की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे. कोर्ट ने पूछा था कि निजी प्रतिष्ठानों पर सख्ती करने वाला FDA अब तक कितने मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों और सेमी गवर्नमेंट संस्थानों में निरीक्षण कर चुका है. कोर्ट ने यह भी जानना चाहा था कि ऐसे परिसरों में अब तक कितनी जांच और छापेमारी की गई है.

हाई कोर्ट की इसी टिप्पणी के बाद FDA ने अगले ही दिन बॉम्बे हाई कोर्ट परिसर की कैंटीनों का निरीक्षण शुरू कर दिया. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकारी और सेमी गवर्नमेंट परिसरों में संचालित अन्य कैंटीनों की भी व्यापक जांच की जा सकती है.

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