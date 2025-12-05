हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र18 परसेंट रिटर्न का जाल! बाप-बेटे ने कैसे 18 निवेशकों से उड़ा लिए 31 करोड़ रुपये? पढ़ें पूरा स्कैम

18 परसेंट रिटर्न का जाल! बाप-बेटे ने कैसे 18 निवेशकों से उड़ा लिए 31 करोड़ रुपये? पढ़ें पूरा स्कैम

Mumbai: मुंबई अंधेरी पुलिस ने एक पिता-पुत्र रियल एस्टेट जोड़ी पर 18 निवेशकों से ₹31 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. निवेश पर 18% रिटर्न का वादा कर रकम लेने के बाद आरोपियों ने भुगतान रोक दिया.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Updated at : 05 Dec 2025 08:15 AM (IST)
आर्थिक राजधानी मुंबई अंधेरी पुलिस ने एक पिता-पुत्र रियल एस्टेट जोड़ी और उनकी कंपनी पर 18 निवेशकों से लगभग ₹31 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है. यह मामला जोगेश्वरी ईस्ट स्थित एक पुनर्विकास परियोजना में 18% वार्षिक रिटर्न के नाम पर निवेशकों को फंसाने से जुड़ा है. FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूरे वित्तीय लेनदेन की जांच तेज कर दी है.

कैसे शुरू हुआ निवेश घोटाला?

जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता महेश दोशी, जो गुजरात के वापी के एक फार्मेसी व्यवसायी हैं, आकर्षक निवेश की तलाश में थे. मार्च 2021 में एक मध्यस्थ के जरिए उनकी मुलाकात मेसर्स रणबीर रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स से कराई गई. कंपनी के निदेशक जयकुमार गुप्ता और उनके बेटे सुयश गुप्ता ने जोगेश्वरी ईस्ट के एक बड़े रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए तुरंत फंड की जरूरत का दावा किया.

निवेश पर 18% फिक्स्ड रिटर्न का वादा किया गया. प्रोजेक्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स दिखाकर भरोसा दिलाया गया. दोशी और उनके परिजनों ने अप्रैल 2021 में RTGS से Rs8.26 करोड़ ट्रांसफर किए.

निवेशकों को कैसे हुआ शक?

दरअसल कंपनी ने 2021 से सितंबर 2024 तक TDS काटकर इंटरेस्ट देना जारी रखा। लेकिन सितंबर 2024 के बाद अचानक ब्याज का भुगतान बंद कर दिया गया. जानकारी के अनुसार, प्रिंसिपल अमाउंट लौटाने से भी टालमटोल शुरू हुई. निवेशकों को बताया गया कि प्रोजेक्ट में देरी है, जबकि कोई आधिकारिक अपडेट नहीं मिला. इससे दोशी और अन्य निवेशकों के मन में शक गहराने लगा.

18 निवेशक एक ही जाल में फंसे

FIR में खुलासा हुआ कि दोशी अकेले पीड़ित नहीं थे। गुप्ता परिवार ने इसी तरह किरीट देसाई और उनके परिवार समेत कुल 18 निवेशकों से भारी रकम ली थी. कुल निवेश राशि लगभग ₹31.26 करोड़ बताई गई है. कई निवेशकों ने दावा किया कि ब्याज और मूलधन दोनों ही रुके हुए हैं. पुलिस अब कंपनी के सभी बैंक खातों, लेनदेन और प्रोजेक्ट दस्तावेजों की जांच कर रही है.

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Published at : 05 Dec 2025 08:15 AM (IST)
MUMBAI NEWS
