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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: खेल कोटा में फर्जीवाड़ा! दो पदाधिकारी गिरफ्तार

महाराष्ट्र: खेल कोटा में फर्जीवाड़ा! दो पदाधिकारी गिरफ्तार

महाराष्ट्र में खेल कोटे के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने और इस्तेमाल करने को लेकर पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य कुराश एसोसिएशन के दो पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 09 Sep 2026 12:41 PM (IST)
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महाराष्ट्र में खेल कोटे के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए कथित तौर पर फर्जी प्रमाणपत्र तैयार करने और इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य कुराश एसोसिएशन के दो पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शिवाजी जयवंत सालुंखे (46), निवासी फुरसुंगी, हडपसर, मूल निवासी कोल्हापुर और अंकुश विठ्ठल नगर (40), निवासी चंडीगढ़, मूल निवासी अहिल्यानगर के रूप में हुई है.

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जांच में क्या सामने आया?

पुलिस जांच में सामने आया है कि कुराश की कुछ प्रतियोगिताएं वास्तव में आयोजित की गई थीं, लेकिन कुछ प्रतियोगिताओं को केवल कागजों पर आयोजित दिखाए जाने का संदेह है. अब पुलिस संगठन की ओर से जारी किए गए हर प्रमाणपत्र की अलग-अलग जांच कर रही है.

जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि प्रतियोगिता कहां और कब आयोजित हुई, उसमें कौन-कौन से खिलाड़ी शामिल हुए, परिणाम क्या रहा और प्रमाणपत्र जारी करते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं.

राष्ट्रीय संगठन से संबद्धता पर भी सवाल

जांच के दौरान यह जानकारी भी सामने आई है कि संबंधित राज्य संगठन का राष्ट्रीय स्तर के संगठन से संबद्ध (affiliation)  होना जरूरी था, लेकिन वह संबद्ध नहीं था. इसके बावजूद प्रमाणपत्र कैसे जारी किए गए और सरकारी भर्ती प्रक्रिया में इन प्रमाणपत्रों को मान्यता कैसे मिली, पुलिस इसकी जांच कर रही है.

सरकारी पदों में भर्ती को लेकर भी शक

पुलिस को आशंका है कि कथित फर्जी खेल प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल सिर्फ पुलिस भर्ती तक सीमित नहीं था. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में क्लास-1, क्लास-2 और अन्य सरकारी पदों की भर्ती में भी इन प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है.

पुलिस इसकी जांच कर रही है कि संगठन की ओर से वितरित किए गए एक हजार से अधिक प्रमाणपत्रों में से कितने प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल सरकारी नौकरी पाने के लिए किया गया, कितने उम्मीदवारों ने खेल आरक्षण का लाभ लिया और इनमें से कितने लोग फिलहाल सरकारी सेवा में हैं.

कैसे चलता था पूरा रैकेट?

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि कथित रैकेट किस तरीके से चलाया जाता था. इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं, प्रतियोगिताओं को कागजों पर आयोजित दिखाने के लिए कौन से दस्तावेज तैयार किए गए और इन प्रमाणपत्रों को सरकारी भर्ती प्रक्रिया में मान्यता दिलाने के लिए किन स्तरों पर प्रयास किए गए, इसकी भी जांच जारी है.

क्या है कुराश?

कुराश मध्य एशिया से निकला हुआ खड़े होकर खेले जाने वाला कुश्ती का एक पारंपरिक खेल है. यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल है. महाराष्ट्र में इस खेल की शुरुआत वर्ष 2012 से हुई और महाराष्ट्र कुराश संगठन के माध्यम से इसकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं. सरकारी नौकरियों में खेल कोटे के लिए कथित तौर पर फर्जी प्रमाणपत्रों के इस्तेमाल के मामले ने प्रमाणपत्रों की जांच और भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पुलिस की आगे की जांच में यह साफ होगा कि इस कथित रैकेट का नेटवर्क कितना बड़ा था और फर्जी प्रमाणपत्रों के जरिए वास्तव में कितने उम्मीदवारों ने सरकारी नौकरी या खेल आरक्षण का लाभ हासिल किया.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 09 Sep 2026 12:41 PM (IST)
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