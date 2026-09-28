Explained: महाराष्ट्र का 74% हिस्सा सूखे की चपेट में, कमजोर मानसून ने कैसे खड़ा किया 25 साल का सबसे बड़ा संकट?
मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में लगातार 17 हफ़्तों से बारिश की भारी कमी बनी हुई है. सोलापुर जैसे जिलों में मौसमी बारिश 50% से अधिक घट गई है.
महाराष्ट्र सरकार ने 26 सितंबर को राज्य के 358 तहसीलों में से 265 को आधिकारिक तौर पर 'सूखाग्रस्त' घोषित कर दिया है. इससे राज्य का लगभग 74% हिस्सा प्रभावित हुआ है. यह फ़ैसला जून और सितंबर 2026 के बीच बारिश में 18.8% की कमी और लंबे समय तक सूखा रहने के कारण लिया गया है, जिससे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में खरीफ़ की फ़सलें बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई हैं.
महाराष्ट्र में 2026 के सूखे के मुख्य कारण मॉनसून की बारिश में भारी कमी, लंबे समय तक सूखा रहना, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक सक्रिय 'अल नीनो' प्रभाव से उत्पन्न असामान्य मौसम पैटर्न हैं. आइए समझते हैं.
बारिश में गिरावट: दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दौरान कुल बारिश में लगभग 18% की कमी दर्ज की गई. राज्य में सामान्य 970.9 मिमी के मुकाबले केवल 798.2 मिमी बारिश हुई.
लंबा सूखा काल: राज्य के बड़े हिस्सों में बारिश के बीच 40 से 60 दिनों का सूखा अंतराल रहा, जिससे विशेष रूप से वर्षा-आधारित खेती वाले क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए.
अंदरूनी इलाकों में भारी नुकसान: मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में बारिश में 50% से 60% तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे सोयाबीन, कपास और अरहर जैसी मुख्य खरीफ़ फ़सलों को भारी नुकसान पहुंचा.
अल नीनो का प्रभाव: मौसम विज्ञानियों के अनुसार, सामान्य से अधिक सक्रिय 'अल नीनो' पैटर्न की वजह से पूरे दक्षिण एशिया में मॉनसून अनिश्चित और अनियमित रहा, जिससे सूखा स्थिति पैदा हुई.
इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2026 में राज्य की 74% भूमि (265 तालुकों) को आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया.
प्रभावित क्षेत्र और जिले
इस सूखे का सबसे गंभीर असर चार प्रमुख प्रशासनिक प्रभागों, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र और पुणे डिवीजन पर पड़ा है. सब्सिडी और राहत की आवश्यकता वाले सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं यवतमाल जहां 16 तालुका प्रभावित, जलगांवजहां 15 तालुका प्रभावित, अहिल्यानगर, नागपुर, अमरावती और नांदेड़ प्रत्येक जिले में 14-14 तालुका प्रभावित हैं.
25 वर्षों का सबसे गंभीर संकट
2026 के इस सूखे को पिछले 25 सालों का सबसे गंभीर जल संकट माना जा रहा है. स्थानीय विशेषज्ञों और बुजुर्गों के अनुसार, इसकी भयावहता की तुलना 54 साल पहले आए ऐतिहासिक 1972 के सूखे से की जा रही है, जिसने पूरे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था.
घोषित राहत उपाय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने प्रभावित किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए 12 तत्काल राहत उपायों की घोषणा की है.
वित्तीय एवं ऋण राहत: फ़सल ऋण का पुनर्गठन, कृषि ऋणों की वसूली पर रोक और भू-राजस्व (लगान) में छूट.
सब्सिडी और छूट: खेती के बिजली बिलों में छूट और प्रभावित किसानों के बच्चों की स्कूल फ़ीस माफ़
आवश्यक संसाधन: टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति और मवेशियों के लिए आपातकालीन चारे की व्यवस्था
रोज़गार सहायता: मनरेगा/ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजनाओं के नियमों में ढील
इसके अलावा, जिला कलेक्टरों को तकनीक के जरिए फसल-नुकसान का त्वरित आकलन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद सीधे प्रत्यक्ष वित्तीय मुआवजा वितरित किया जाएगा.
राजनीतिक विवाद शुरू
सूखे की घोषणा के साथ ही एक नया राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है. विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सरकार के उस निर्णय पर सवाल उठाए हैं, जिसके तहत ठाणे जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक जल-खपत वाले 'डेटा सेंटर' स्थापित किए जा रहे हैं. विपक्ष का तर्क है कि राज्य के सीमित जल संसाधनों पर पहला अधिकार संकटग्रस्त किसानों और आम नागरिकों का होना चाहिए.
स्थिति क्यों अधिक खतरनाक है?
हालांकि महाराष्ट्र ने 2018 जैसे वर्षों में भी सूखे का सामना किया है, लेकिन 2026 का यह संकट पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है. राज्य का 74% हिस्सा प्रभावित होना पिछले एक दशक में आए स्थानीय जल संकटों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है. 1972 के सूखे के विपरीत जहां बारिश न होने पर किसानों ने बुवाई ही नहीं की थी. 2026 में किसानों ने बीज, उर्वरक और मज़दूरी पर भारी कर्ज लेकर निवेश किया. फसल कटाई से ठीक पहले मॉनसून के असफल होने से किसानों की पूरी पूंजी डूब गई है.
मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में लगातार 17 हफ़्तों से बारिश की भारी कमी बनी हुई है. सोलापुर जैसे जिलों में मौसमी बारिश 50% से अधिक घट गई है.
महाराष्ट्र राज्य कृषि मूल्य आयोग ने चेतावनी दी है कि इस बहु-मौसमी संकट का पर्यावरणीय और आर्थिक असर कम से कम अगले दो वर्षों तक बना रहेगा.