मुंबई महानगरपालिका चुनाव के मद्देनजर महायुति गठबंधन की पहली संयुक्त सभा मुंबई के वर्ली में हुई. ये सभा 3 जनवरी को हुई और इसमें महायुति के सभी नेता मौजूद थे. इस सभा को संबोधित करते हुए शिवसेना के मुख्य नेता और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह विजय मेळावा है और यह महायुति की जीत की शुरुआत है.

एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि 68 नगरसेवक निर्विरोध चुनकर आए हैं. साल 2025 एक ट्रेलर था, आगे पूरी पिक्चर बाकी है. महायुति गठबंधन ने पहले लोकसभा जीती, फिर विधानसभा जीती और फिर नगर परिषद व नगर पंचायत जीतीं, और अब आगे महानगरपालिका की जीत के साथ चौका मारेंगे.

एकनाथ शिंदे ने साधा UBT पर निशाना

इस रैली के दौरान एकनाथ शिंदे ने UBT पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अब मुंबई को लेकर विजन डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं. ऐसे में उनसे मैं यह सवाल करता हूं कि 25 साल तक उनका विजन कहां था? उनके पास कोई विजन नहीं था, सिर्फ एक विजन था मुंबई को लूटने का. इन्हें सिर्फ बीएमसी की तिजोरी दिखाई देती है. यह करप्शन स्मार्ट हैं, जिधर टेंडर उधर सरेंडर. इनके लिए करप्शन फर्स्ट है और हमारे लिए महाराष्ट्र फास्ट और मुंबई सुपर फास्ट है.

एकनाथ शिंदे ने UBT पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही इन्हें मराठी आदमी याद आता है. इनके लिए ‘म’ का मतलब होता है मलीदा और हमारे लिए ‘म’ का मतलब होता है मराठी और महाराष्ट्र. UBT को घेरते हुए आगे कहा कि इनकी वजह से मराठी आदमी मुंबई के बाहर चला गया, हम उसे वापस लाने का काम कर रहे हैं. मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा महायुति सरकार में दिया गया. चुनाव आते ही मुंबई तोड़ने का एक नैरेटिव सेट किया जाता है. मुंबई को कोई नहीं तोड़ सकता, मुंबई सुरक्षित है. इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, जिसकी वजह से यह मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन अब भावना की राजनीति नहीं चलेगी, विकास की राजनीति चलेगी.

बालासाहब के विचारों को छोड़ कांग्रेस की गोद में जा बैठे- एकनाथ शिंदे

UBT पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने बालासाहब के विचारों को छोड़कर कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए, सिर्फ सत्ता के लिए. बीजेपी की पीठ में इन्होंने खंजर मारा था. देवेंद्र जी ने उन्हें 50 फोन किए थे. मुंबई का महापौर कैसे बना था, मुझे सब पता है, मैं गवाह हूं. उन्होंने सत्ता के लिए बालासाहब के विचारों को छोड़ दिया है. संभाजीनगर में रशीद मामू को टिकट देते हैं, उसने क्या-क्या किया था, सब जानते हैं. अगर बालासाहब आज होते तो टिकट देने वालों को उल्टा लटकाकर मारते. ब्रांड सिर्फ एक ही है, वह बालासाहब हैं और महायुति का कार्यकर्ता है.

एकनाथ शिंदे ने उबाठा से सवाल करते हुए पूछा कि एक काम बताएं जो इन्होंने मुंबई के लिए किया हो. इन्होंने सिर्फ खिचड़ी घोटाला किया, कोविड में बॉडी बैग में घोटाला किया, मीठी नदी में घोटाला किया है. मीठी नदी का कॉन्ट्रैक्ट देने की बारी आई तो इन्होंने इसका कॉन्ट्रैक्ट डिनो मौर्य को दे दिया. इन्हें मराठी आदमी नहीं दिखा, डिनो मौर्य दिखा.