हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई: 'दोनों युवराज की ट्रेनिंग कच्ची', शिंदे गुट का अमित और आदित्य ठाकरे पर तंज

मुंबई: 'दोनों युवराज की ट्रेनिंग कच्ची', शिंदे गुट का अमित और आदित्य ठाकरे पर तंज

BMC Elections 2026: शिंदे गुट की शिवसेना के महासचिव राहुल शेवाले ने अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों युवराजों ने जो मुंबई को लेकर अपना विजन रखा है वो कभी पूरा नहीं हो सकता.

By : वैभव परब | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 03 Jan 2026 10:00 PM (IST)
Preferred Sources

बीएमसी चुनाव 2026 को लेकर मनसे और शिवसेना (यूबीटी) के युवराजों की ओर से मुंबईकरों के लिए किए गए वादों पर शिंदे गुट ने सवाल उठाए हैं. शिवसेना के महासचिव राहुल शेवाले ने कहा है कि जो बड़े-बड़े वादे किए गए हैं उसे MNS और यूबीटी कभी पूरा नहीं कर सकते हैं. दोनों युवराज की ट्रेनिंग कच्ची है. चुनाव के मद्देनजर अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने मुंबईकरों के लिए कई वादे किए हैं.

शिवसेना महासचिव राहुल शेवाले ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''दोनों युवराजों ने जो मुंबई को लेकर अपना विजन रखा है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है. मुंबई कॉरपोरेशन एक्ट 188 के अनुसार मुंबई महानगरपालिका को जो अधिकार है, उसके अनुसार जिसकी राज्य में सरकार है और केंद्र में सरकार है वही वो काम कर सकते हैं. जो पार्टी सरकार में नहीं है वो उसे पूरा नहीं कर सकती है.'' 

घरों को लेकर वादों का कोई कानूनी आधार नहीं- शेवाले

शेवाले ने जानकारी देते हुए आगे कहा, ''अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे की ओर से मुंबईकरों के घरों को लेकर दिए गए आश्वासन का कोई कानूनी आधार नहीं है. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 के तहत मुंबईकरों के लिए घर बनाने का कोई प्रावधान नहीं है. यह अधिकार राज्य सरकार के पास है. यदि कोई नीति बनानी हो तो नगर विकास विभाग की अनुमति जरूरी होती है, साथ ही विधानमंडल में बहुमत भी होना चाहिए.''

प्रॉपर्टी पर टैक्स माफी को लेकर क्या कहा?

उन्होंने ये भी कहा, ''सात सौ वर्ग फुट तक की संपत्तियों पर कर माफी देने का अधिकार नगर निगम के पास नहीं है, यह अधिकार नगर विकास विभाग का है. बेस्ट परिवहन विभाग घाटे में चल रहा है. मुंबई महानगरपालिका उसे आर्थिक सहायता देती है, लेकिन इसके लिए भी नगर विकास विभाग की मंजूरी जरूरी होती है. 

100 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर क्या बोले शेवाले?

100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर शेवाले ने कहा कि इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास है, न कि मुंबई महानगरपालिका के पास. इसी तरह, नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए राज्य सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन की अनुमति अनिवार्य है.

'यूबीटी और MNS के लोगों ने हमेशा सरकारी योजना का किया विरोध'

राहुल शेवाले ने आगे कहा, ''शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के लोग सरकारी योजना का हमेशा विरोध करते रहे है. लाडली बहन योजना का भी विरोध जताया था लेकिन सरकार ने यह योजना लागू की जिसका फायदा हमारी बहनों को हो रहा है और उन्हीं बहनों ने विरोधयों को उनकी असली जगह बताते हुए उन्हें घर बैठा दिया. मुंबई के लोग काफी समझदार हैं और वो झूठे वादों पर नहीं फसेंगे.''

और पढ़ें
Published at : 03 Jan 2026 09:59 PM (IST)
Tags :
MNS Aditya Thackeray Shiv Sena MAHARASHTRA NEWS BMC Elections 2026 Maharashtra Municipal Elections
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC की राज्यसभा सांसद मौसम नूर की कांग्रेस में घर वापसी
बंगाल चुनाव से पहले ममता को झटका, TMC की राज्यसभा सांसद मौसम नूर की कांग्रेस में घर वापसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गौंडा: 'शाहरुख खान की सोच को मैं...', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विवाद पर BJP सांसद का बड़ा बयान
गौंडा: 'शाहरुख खान की सोच को मैं...', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विवाद पर BJP सांसद का बड़ा बयान
साउथ सिनेमा
'पहले ही पता था ये फ्लॉप होगी', विजय देवरकोंडा की 'किंगडम' पर बोले डायरेक्टर, कहा- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'
विजय देवरकोंडा की 'किंगडम 2' हुई कैंसिल, डायरेक्टर बोले- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 💍नूपुर-सटेबिन की सगाई का वायरल पल, फैंस पूछ रहे-कृति कब देंगी गुड न्यूज़?(03.01.2026)
अमेरिका का हमला...दहल उठा वेनेजुएला | VENEZUELA | America
Shahrukh Khan IPL Controversy: KKR को मुस्तफिजुर का रिप्लेसमेंट मिलेगा! | ABP Report
Mahadangal: शाहरुख खान हटे पीछे, 'सनातनी' जीते! | Shahrukh Khan IPL Controversy | ABP News
Venezuela Blast: वेनेजुएला में लगा आपातकाल, बोले राष्ट्रपति डटकर करेंगे मुकाबला । Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, TMC की राज्यसभा सांसद मौसम नूर की कांग्रेस में घर वापसी
बंगाल चुनाव से पहले ममता को झटका, TMC की राज्यसभा सांसद मौसम नूर की कांग्रेस में घर वापसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गौंडा: 'शाहरुख खान की सोच को मैं...', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विवाद पर BJP सांसद का बड़ा बयान
गौंडा: 'शाहरुख खान की सोच को मैं...', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विवाद पर BJP सांसद का बड़ा बयान
साउथ सिनेमा
'पहले ही पता था ये फ्लॉप होगी', विजय देवरकोंडा की 'किंगडम' पर बोले डायरेक्टर, कहा- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'
विजय देवरकोंडा की 'किंगडम 2' हुई कैंसिल, डायरेक्टर बोले- 'अब सीक्वल नहीं बनाएंगे'
क्रिकेट
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका; इमोशनल हुए फैंस
मोहम्मद शमी का इंटरनेशनल करियर खत्म? न्यूजीलैंड ODI सीरीज में नहीं मिला मौका
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक और मादुरो की गिरफ्तारी पर चीन का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
विश्व
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... आखिर मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
वेनेजुएला में आधी रात एयरस्ट्राइक, राष्ट्रपति को वाइफ के साथ किया अरेस्ट... मादुरो के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े ट्रंप? 
ट्रेंडिंग
Video: फिल्मी अंदाज में पहुंची अमेरिकी सेना, CH-47 हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला को चंद सेकंड में घेरा- वीडियो वायरल
फिल्मी अंदाज में पहुंची अमेरिकी सेना, CH-47 हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला को चंद सेकंड में घेरा- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
वड़ा में बीच में क्यों किया जाता है छेद? जानें इस साउथ इंडियन डिश में छिपा साइंस
वड़ा में बीच में क्यों किया जाता है छेद? जानें इस साउथ इंडियन डिश में छिपा साइंस
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget