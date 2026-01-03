मुंबई: 'दोनों युवराज की ट्रेनिंग कच्ची', शिंदे गुट का अमित और आदित्य ठाकरे पर तंज

बीएमसी चुनाव 2026 को लेकर मनसे और शिवसेना (यूबीटी) के युवराजों की ओर से मुंबईकरों के लिए किए गए वादों पर शिंदे गुट ने सवाल उठाए हैं. शिवसेना के महासचिव राहुल शेवाले ने कहा है कि जो बड़े-बड़े वादे किए गए हैं उसे MNS और यूबीटी कभी पूरा नहीं कर सकते हैं. दोनों युवराज की ट्रेनिंग कच्ची है. चुनाव के मद्देनजर अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने मुंबईकरों के लिए कई वादे किए हैं.

शिवसेना महासचिव राहुल शेवाले ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''दोनों युवराजों ने जो मुंबई को लेकर अपना विजन रखा है वो कभी पूरा नहीं हो सकता है. मुंबई कॉरपोरेशन एक्ट 188 के अनुसार मुंबई महानगरपालिका को जो अधिकार है, उसके अनुसार जिसकी राज्य में सरकार है और केंद्र में सरकार है वही वो काम कर सकते हैं. जो पार्टी सरकार में नहीं है वो उसे पूरा नहीं कर सकती है.''

घरों को लेकर वादों का कोई कानूनी आधार नहीं- शेवाले

शेवाले ने जानकारी देते हुए आगे कहा, ''अमित ठाकरे और आदित्य ठाकरे की ओर से मुंबईकरों के घरों को लेकर दिए गए आश्वासन का कोई कानूनी आधार नहीं है. मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 के तहत मुंबईकरों के लिए घर बनाने का कोई प्रावधान नहीं है. यह अधिकार राज्य सरकार के पास है. यदि कोई नीति बनानी हो तो नगर विकास विभाग की अनुमति जरूरी होती है, साथ ही विधानमंडल में बहुमत भी होना चाहिए.''

प्रॉपर्टी पर टैक्स माफी को लेकर क्या कहा?

उन्होंने ये भी कहा, ''सात सौ वर्ग फुट तक की संपत्तियों पर कर माफी देने का अधिकार नगर निगम के पास नहीं है, यह अधिकार नगर विकास विभाग का है. बेस्ट परिवहन विभाग घाटे में चल रहा है. मुंबई महानगरपालिका उसे आर्थिक सहायता देती है, लेकिन इसके लिए भी नगर विकास विभाग की मंजूरी जरूरी होती है.

100 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर क्या बोले शेवाले?

100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा पर शेवाले ने कहा कि इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार राज्य विद्युत नियामक आयोग के पास है, न कि मुंबई महानगरपालिका के पास. इसी तरह, नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए राज्य सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन की अनुमति अनिवार्य है.

'यूबीटी और MNS के लोगों ने हमेशा सरकारी योजना का किया विरोध'

राहुल शेवाले ने आगे कहा, ''शिवसेना (यूबीटी) और मनसे के लोग सरकारी योजना का हमेशा विरोध करते रहे है. लाडली बहन योजना का भी विरोध जताया था लेकिन सरकार ने यह योजना लागू की जिसका फायदा हमारी बहनों को हो रहा है और उन्हीं बहनों ने विरोधयों को उनकी असली जगह बताते हुए उन्हें घर बैठा दिया. मुंबई के लोग काफी समझदार हैं और वो झूठे वादों पर नहीं फसेंगे.''