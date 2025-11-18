महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट बैठक में केवल एकनाथ शिंदे शामिल हुए, लेकिन उनके एक भी मंत्री वहां मौजूद नहीं थे. इससे बड़ी सियासी खलबली मच गई है. माना जा रहा है कि पिछले कई दिनों से शिंदे सेना और बीजेपी में अनबन चल रही है.

बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान शिवसेना के सभी मंत्री मंत्रालय में मौजूद थे. इसके बावजबद कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा नहीं बने. एकनाथ शिंदे के मंत्री सीएम ॲाफिस मे बैठे रहे. सूत्रों की मानें तो कैबिनेट की बैठक के बाद शिवसेना के सभी मंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करेंगे.

सीएम ऑफिस में बैठे हैं एकनाथ शिंदे के मंत्री

जानकारी के लिए बता दें कि, कैबिनेट मीटिंग बिल्डिंग की सातवीं मंजिल पर चलती है और शिवसेना के सभी मंत्री छठी फ्लोर पर मुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस के दफ्तर मे बैठे हैं.

क्यों नाराज हैं एकनाथ शिंदे के मंत्री?

पिछले कई महीनों से महायुति में अनबन की खबरें सामने आ रही हैं. ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से जो आज किया गया है, वो कभी न कभी तो होना ही था. एकनाथ शिंदे के मंत्री काफी समय से नाराज चल रहे थे.

सूत्रों के अनुसार, शिंदे सेना के मंत्रियों का दावा है कि बिना उनकी सलाह के विभागों में फैसले हो रहे हैं. धाराशिव के गार्जियन मिनिस्टर प्रताप सरनाइक से पूछे बिना वहां के विधायक ने निधि ले ली थी. इसको लेकर एकनाथ शिंदे सेक्रेटरी पर भी नाराज हुए थे और प्रताप सरनाइक अपनी सरकार से भी नाराज थे. यह नाराजगी कभी न कभी बाहर आनी थी.

अपनी नाराजगी दिखाने का एक ही जरिया था, जिसे आज शिवसेना के मंत्रियों ने अपनाया है. हालांकि, एकनाथ शिंदे के मिनिस्टर्स कैबिनेट में शामिल क्यों नहीं हुए, इसकी असल वजह अभी सामने नहीं आई है.